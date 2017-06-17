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Yaşam

6 kişinin ölümünden sorumlu Güngören saldırganı yakalandı

Suç örgütü lideri Ümit Saral Trabzon'da yakalandı

17 Haziran 2017 16:32

6 kişinin ölümünden, 15 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan suç örgütü lideri Ümit Saral  Trabzon’da yakalandı. Ç

ete üyeleri ifadelerinde saldırıyı inkar etmeyerek, “Şirinler çetesi hasmımızdır. Bu nedenle saldırdık” dedi. Çetenin daha önce 4 üyesi yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Ekipler, saldırı talimatını Ümit Saral’ın verdiği yönünde bilgilere ulaşmasının ardından Trabzon polisi ile birlikte operasyon düzenledi. Ümit Saral Trabzon’da yakalandı. Polis gruba yönelik 3 operasyonda, Güngören’de kullanılan 2 kaleşnikof ve 4 tabanca ile birlikte 7 kaleşnikof, 1 el bombası, 8 tabanca, çok sayıda mermi, sahte kimlikler ve çalıntı araçlar ele geçirdi. 

 

6 kişinin ölümünden sorumlu

 

Polisin tespitlerine göre; Ümit Saral’ın yönettiği suç örgütü, geçtiğimiz yıl Temmuz’da Hakan Koyuncu’nun öldürülmesi olayına karıştı. 24 Ağustos’ta Şirinler çetesinin elebaşı Kenan Şirin öldürüldü. Kasım 2016’da Rize İkizdere’de bir kahvehaneyi taradı. Şirinler çetesinin hedef alındığı saldırıda vatandaşlarında arasında bulunduğu 3 kişi öldürüldü, 7 kişi de yaralandı.Geçtiğimiz Şubat Ayı’nda ise Murat Ahretlikoğlu Esenyurt’ta bir inşaat firmasında çete üyelerince silahla yaralandı.

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