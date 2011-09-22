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6 kişinin katil zanlısı yargılanıyor ESKİŞEHİR (A.A)

22 Eylül 2011 20:52

-6 kişinin katil zanlısı yargılanıyor ESKİŞEHİR (A.A) - 22.09.2011 - Eskişehir'de aralarında husumet bulunan aileden 6 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, güvenlik nedeniyle Ankara'daki cezaevinde tutuklu bulunan sanık İhsan Doğu (56) ve maktullerin yakınları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanık İhsan Doğu, böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini belirterek, şunları söyledi: ''Üç yıldan beri beni bunalttılar. Ya kafama sıkacaktım ya da karşı tarafa. Psikolojim bozuldu. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Şimdiki aklım olsa kesinlikle bu suçu yapmazdım. Hacca gidecekken, bu olay nedeniyle cezaevine gittim. Olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim. Mahkemenin vereceği cezanın benim için hiçbir hükmü yok. Ben Allah'ın huzuruna katil olarak gideceğim. Ben hep Allah rızası için çalıştım. Bu aşamaya geleceğini bilseydim malımı, mülkümü satar, oradan taşınır, bu suçu işlemezdim.'' Ölenlerin yakınlarının avukatları ise savunmalarında İhsan Doğu'nun cezalandırılmasını ve ceza indiriminin uygulanmamasını istedi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık İhsan Doğu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, savcının kapsamlı mütalaa hazırlaması için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi. Koyunlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yusuf (64), eşi Fatma (60), oğlu Selahattin (39) ile yeğeni Zeynep Toprak'ı (48) 25 Ağustos 2010'da evlerinde pompalı tüfekle öldüren Doğu, olaydan yaralı kurtulan Sadık Toprak'ı (35) 12 Kasım'da, Toprak ailesinin akrabaları Ziya Akın'ı da 17 Kasım'da öldürmüştü.

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