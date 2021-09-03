6 kişilik temizlik işçisi ilanına 10 bin kişi başvurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TÜİK tarafından açıklanan ekonominin yüzde 21.7 büyüdüğüne ilişkin verilere, Şanlıurfa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna 10 bin kişi başvurduğunu gösteren listeyi yayınlayarak tepki gösterdi. Tanal, “Külahıma anlatın! Büyüyen torpilli yandaşlar, rantiyeciler, garantici müteahhitlerdir. Vatandaş ise fakirliğin dibini görüyor, işsizlikten kırılıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TÜİK tarafından açıklanan ekonominin yüzde 21.7 büyüdüğüne ilişkin verilere, Şanlıurfa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 kişilik temizlikçi kadrosuna 10 bin kişi başvurduğunu gösteren listeyi yayınlayarak tepki gösterdi. Tanal, “Külahıma anlatın! Büyüyen torpilli yandaşlar, rantiyeciler, garantici müteahhitlerdir. Vatandaş ise fakirliğin dibini görüyor, işsizlikten kırılıyor” dedi.