T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 kişilik Suriyeli aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 6 kişilik Suriyeli aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

27 Aralık 2017 14:03

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, 6 kişilik Suriyeli aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 6 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Uzunmustafa Mahallesi 817\'nci Sokak\'ta oturan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Jalal Al Samreg, sabah uyandığında yoğun kokuyu hissedince yakınlarına haber verdi. Samreg\'in yakınları hemen 112 Acili aradı. Eve giden sağlık ekipleri Jalal Al Samreg, eşi 35 yaşındaki Hafyaa Al Samreg, çocukları 11 yaşındaki Asın Al Samreg, 7 yaşındaki Abbas Al Samreg, 9 yaşındaki Huseyin Al Samreg ve 6 yaşındaki Noralhuda Al Samreg\'i baygın halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 6 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 6 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCESuriyeliUzunmustafa MahallesiSokakSuriyeJalal Al SamregSamregAciliEveHafyaa Al SamregAsın Al SamregAbbas Al SamregHuseyin Al SamregNoralhuda Al SamregOlayDüzce Atatürk Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24