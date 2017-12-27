6 kişilik Suriyeli aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, 6 kişilik Suriyeli aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 6 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Uzunmustafa Mahallesi 817\'nci Sokak\'ta oturan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Jalal Al Samreg, sabah uyandığında yoğun kokuyu hissedince yakınlarına haber verdi. Samreg\'in yakınları hemen 112 Acili aradı. Eve giden sağlık ekipleri Jalal Al Samreg, eşi 35 yaşındaki Hafyaa Al Samreg, çocukları 11 yaşındaki Asın Al Samreg, 7 yaşındaki Abbas Al Samreg, 9 yaşındaki Huseyin Al Samreg ve 6 yaşındaki Noralhuda Al Samreg\'i baygın halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 6 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 6 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.