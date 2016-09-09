6 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu!..

İzmir'in en hareketli merkezlerinden Konak'ta Suriyeli olduğu ileris ürülen bir sürücü, plakasız motosikletine bindirdiği eşi ve 4 çocuğuyla yolculuk yaptı.

TRT'de yer alan habere göre, aile fertlerinin bazı eşyalarını da yanlarına alarak güçlükle binebildiği motosikletteki tehlikeli yolculuk görüntülendi.

Çocuklardan birinin başına kova geçirdiği yolculuk sırasında, görüntülendiğini fark eden aile bireyleri durumu gülümseyerek karşılarken, sürücü de el salladı.

Kendisinin, eşinin ve çocuklarının hayatını tehlikeye atan sürücü, diğer araçların sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.