6 kilo 200 gram esrarla yakalandılar

İzmir'in Konak İlçesi'nde `dur' ihtarına uymayarak kaçan F.E. ile uyuşturucu sakladıkları eve giderek, uzaklaşması için uyardığı arkadaşı M.Y., polis tarafından yakalandı. Zanlıların elindeki çuvaldan 6 kilo 200 gram esrar çıktı.



Olay, bugün saat 02.30 sıralarında İkiçeşmelik Semti 746/1 Sokak Numara 24 önünde meydana geldi. Devriye görevini yapan resmi asayiş ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiye Topçu İlköğretim Okulu önünde kimlik kontrolu yapmak istedi. Polisleri farkeden 20 yaşındaki F.E., hızla kaçmaya başladı. Polisten kaçan F.E., 746/1 Sokak'taki, kiraladıkları eve doğru koşarak, arkadaşı 20 yaşındaki M.Y.'ye seslendi, polisin geldiğini belirterek kaçmasını söyledi. F.E. ve M.Y. ellerinde bulunan çuvalla kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ellerindeki çuvaldan 6 kilo 200 gram esrar ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alınarak Anafartalar Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

