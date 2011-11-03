-6 KHK daha yayımlandı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde, aralarında Sağlık Bakanlığının düzenlemesinin de yer aldığı 6 Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'nin 2 Kasım tarihli mükerrer sayısında yer alan KHK'lar şöyle: ''Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. -Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. -Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. -Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.'' -Son gün 3 Kasım- Bakanlar Kuruluna belirli alanlarda düzenleme için Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi tanıyan yasa, 3 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yürürlük süresi 6 ay olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında 1, 2 Kasım tarihli Resmi Gazete'de de 5 adet KHK yayımlandı. Bu düzenlenlemlerle de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu teşkilatlandırıldı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerde hukuk hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar düzenlendi.