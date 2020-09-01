6 kez üst üste Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik: Atam'ın kupasını kazanmanın onuru çok başka

Türk yarışçılığının en önemli klasiği olan ve 94 yıldır hiç ara verilmeden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan Gazi Koşusu'nu Call To Victory isimli tayıyla üst üste 6 kez kazanarak büyük bir zafere imza atan jokey Ahmet Çelik, "Atama sevgi ve saygıyla dokundum. Onun adı verilen bir yarışına katılmak, hele hele kazanmak ne büyük bir şeref. Zafer Bayramında, Türkçesi Zafere Çağrı olan atımla zafere koşmak beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Hürriyet gazetesinden Süleyman Arat'a konuşan Ahmet Çelik, Atatürk'ün heykelciğinin bulunduğu kupayı görünce 30 Ağustos nedeniyle çok duygulandığını belirten Çelik şunları söyledi: "Daha önce 5 kez Gazi Kupası’nı kaldırmasına rağmen her seferinde çok duygulandığını belirten Ahmet Çelik, “Seremoni için platforma çıkınca kupanın yanına geldim. Atamın heykeline sevgi ve saygıyla dokundum. Atamızın yarışına katılmak hele hele kazanmak ne büyük bir şeref.



Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkçesi Zafere çağrı olan atımla birlikte zafere koşmamız beni çok duygulandırdı. Atamızın şehitler verilerek ülkeyi kurtardığı günü şimdi biz kelimelerle anlamaya çalışıyoruz, ama bir ülke nasıl kurtulur nasıl bir mücadele verilir bunu ancak o günü yaşayanlar bilir.



Keşke Atamı canlı görebilmek nasip olabilseydi ama şimdi onun yazdığı tarihi okuyor ve duygulanıyoruz. Bu yüzden Atamın kupasını kazanmanın onuru çok başka" diye devam etti.

Hedefi Triple Crown

Yarış pistlerinin en önemli üçlemesi olarak bilinen ve en son 2001 yılında Yalçın Akağaç’ın Grand Ekinoks’la başardığı Triple Crown’a bu yıl çok yakın olduğunu belirten Çelik, “Graystrom’la yarım boyla kaçırmıştım, Piano Sonata ise Erkek Tay Deneme yarışını kaybedince olmamıştı ama bu sene inşallah olacak” dedi.



Bilindiği gibi Erkek Tay Deneme, Gazi ve Ankara Koşularını aynı yıl kazanan atlar Triple Crown’u başarmış oluyor.

"Yalandan Galatasaray'lıyım"

At yarışından başka bir spor dalına ilgi duymadığını ifade eden Çelik “Galatasaray’ı tutuyorum ama yalandan. Bana bir futbolcu adı sorsanız bilmem. Sadece atlarla ilgiliyim zaten ilgilenecek vaktim de yok.”

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