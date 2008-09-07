6 kez reddedilen Türk filmine ödül yağıyor

“Sonbahar” Locarno’dan ödülle döndü

"Üç Maymun" Türk sinemasının önünü açtı

Yönetmen Seyfi Teoman'ın ilk uzun metrajlı filmi "Tatil Kitabı", Kanada'da Montreal Film Festivali'nde "Bronz Zenith Ödülü"ne layık görüldü.Yönetmen Seyfi Teoman, "Tatil Kitabı" ile Kanada'da düzenlenen Montreal Film Festivali'ne katıldığını belirtti.Filmin Kuzey Amerika prömiyerinin bu festivalde gerçekleştirildiğini kaydeden Teoman, festivalin yarışmalı bölümündeki tek Türk yapımı olan filmin, "İlk Filmler Yarışması"nda "Bronz Zenith Ödülü"ne değer görüldüğünü bildirdi.Teoman, Türkiye'ye özel bir bölüm ayrılan festivalde ayrıca Mehmet Güreli'nin "Gölge", Özcan Alper'in "Sonbahar" ve Derviş Zaim'in "Nokta" filmlerinin de gösterildiğini ifade etti."Tatil Kitabı"nın ilk uzun metrajlı filmi olduğunu anımsatan Teoman, filmle bugüne kadar katıldığı 6 festivalden ödülle döndüğünü vurguladı."Ödül almak için film yapmazsınız. Ama yaptığınız filmin de her festivalden ödülle dönmesi çok güzel. Aldığım ödüller beni motive ediyor" diyen Seyfi Teoman, bugüne kadar yaptığı ve yapacağı filmler için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan teşvik alamadığını belirtti.Yönetmen Teoman, "Bunun nedenini bilemiyorum. Tatil Kitabı, 6 kez reddedildi. Tatil Kitabı'ndan sonra çekeceğim filme de teşvik alamadım. Hangi kriterlere göre teşvik veriyorlar bilemiyorum. Bence kriterlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekir" dedi.Teoman, filmin senaryosu ile 2005 yılında Rotterdam Uluslararası Film Festivali Hubert Bals Fonu'ndan "Senaryo ve proje geliştirme desteği" kazandığını belirterek, yerel dokuyu olabildiğince korumaya çalıştığı filmin, Silifkeli bir ailenin, bir yaz boyunca başından geçenleri, daha çok ailenin küçük oğlu Ali'nin bakış açısını ön plana çıkararak anlattığını bildirdi.Teoman, yerelliği koruduğu için ilgi çekmiş olabileceğini belirttiği filmin, 12 Eylülde Türkiye'de vizyona gireceğini sözlerine ekledi.Seyfi Teoman ile Bulut Film'in ilk uzun metrajlı filmi "Tatil Kitabı"nın yurt dışı galası şubat ayında Berlin Film Festivali'nde, Türkiye galası ise nisan ayında 27'nci Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirildi.Film, İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma bölümünde "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yılın En İyi Türk Filmi" ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen "FIPRESCI" ödüllerini aldı."Tatil Kitabı" İtalya'da 54. Taormina Film Festivali'nde de "Jüri Özel Ödülü", Slovakya'da Art Film Festivali'nde ve Sırbistan'da Palic Avrupa Filmleri Festivali'nden ödüller kazandı.