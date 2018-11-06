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Spor

6 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 23:00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü maçında Schalke 04'ün konuğu olacak

06 Kasım 2018 12:43

GALATASARAY
23:00 Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4\'üncü maçında Schalke 04\'ün konuğu olacak.

PFDK sevkleri açıklanacak. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olaylara karışan isimler disiplin kuruluna sevk edilecek.

- ŞAMPİYONLAR LİGİ - 
A GRUBU
20:55 Monaco - Club Brugge
23:00 Atletico Madrid - Borussia Dortmund
B GRUBU
23:00 Inter- Barcelona
23:00 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven
C GRUBU
20:55 Kızıl Yıldız - Liverpool
23:00 Napoli - Paris Saint-Germain
- D Grubu -
23:00 Porto - Lokomotiv Moskova

- BASKETBOL - 
 Euro Cup
20:00 Türk Telekom - Zenit
 FIBA Şampiyonlar Ligi
22.30 Avellino - Banvit

FENERBAHÇE
-Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ
16:00 Siyah-Beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını sürdürecek.

KARATE
24. Dünya Karate Şampiyonası İspanya\'nın Madrid kentinde başlayacak. Türkiye, Dünya Karate Şampiyonası\'nda 11 erkek, 9 kadın sporcu ile mücadele edecek.

AMPUTE
21:00 Meksika\'da düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası\'nda ikinci olan Ampute Milli Takımı, yurda dönecek.

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