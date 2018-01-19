6 KARDEŞ BİR DAMAT HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

* Kocaeli\'den İstanbul\'a gelerek otogar ve hastanelerde yankesicilik yaptığı tespit edilen 6\'sı kardeş 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ilginç savunmaları tutanaklara geçti.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul\'da hastane ve otogarda yankesicilik olaylarının artması üzerine, geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Gebze\'de oturan 6\'sı kardeş 7 kişilik çetenin her gün İstanbul\'a gelerek yankesicilik yaptığını belirledi. Daha çok zengin ve yaşlıları hedef seçtikleri tespit edilen şüpheliler, takip sonucu dün yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan şüphelilerin 6\'sının kardeş birinin de damat olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, \"Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma\" suçundan tutuklandı.

\"OLAY YERİNDEKİ KİŞİ BENİM, AMA HIRSIZLIK YAPMADIM\"

Şüphelilerden Urfan Keleş\'in damadı olan Bülent Andağ ifadesinde, 6 kardeşle arasında husumeti bulunduğunu ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer şüphelilere karşı koruma kararının olduğunu savunan Andağ, bu kişilerle görüşmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü. Ancak, Andağ\'ın diğer şüphelilerle aynı yerde olduğuna dair sinyal bilgisi olduğu belirtildi. Buna ilişkin ise Andağ, \" Bayrampaşa otogarına gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Olay yerindeki görüntülerdeki kişi benim ama hırsızlık yapmadım\" iddiasında bulundu.

\"AİLEDEN ÖRGÜT KURULMASINI MANTIKLI BULMUYORUM\"

Şüphelilerden Şakir Keleş de, hırsızlık suçundan uzun yıllar cezaevinde yattığını anlatarak, \"Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını kabul etmiyorum. Otogarda bana gösterilen görüntülerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir\" dedi.

\"OTOGARDA BULUNMAMIZ SUÇ İŞLEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ\"

Şakir Keleş ifadesinin devamında, \"Sabah 6\'da otogarda olduğum doğrudur. Abim Sedat Keleş\'in evini taramışlardı. Biz de o amaçla sürekli gidip gelmekteydik. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez\" diye konuştu. Örgüt oldukları suçlamasını kabul etmediğini belirten Şakir Keleş, \"Mağdur varsa ailem ve kendi adıma uzlaşmak isterim\" dedi.

\"\'YAZIK ÇOCUĞU NEDEN DÖVÜYORSUN\' DEYİNCE BANA YÖNELDİ... PARASI NASIL ÇALINDI BİLMİYORUM\"

Şüphelilerden Veysel Keleş de suçlamaları kabul etmedi. Keleş ifadesinde, \"Bana emniyette gösterilen 11 numaralı eylemdeki kişi benim. Hasan Kut isimli kişi bir çocuğu dövmesi üzerine, \'yazık çocuğu neden dövüyorsun\' dedim. Hasan Kut isimli şahıs, bunu dediğim için bana yöneldi ve tartıştık. Hasan Kut isimli şahsın parası nasıl çalındı bilmiyorum\" diye konuştu.

\"6 YIL 8 AY YATTIM... AFTAN ÇIKTIM\"

Yıldırım Keleş de ifadesinde, \"6 yıl 8 ay cezaevinde yattıktan sonra 2016 yılında aftan yararlanarak çıktım. Bana emniyette gösterilen 2 numaralı eylemdeki mavi gölekli kişi ben değilim. Emniyetçe tespiti yapılan tapelerdeki görüşmeler yaptım. Ancak olaylarla ilgim yoktu\" şeklinde konuştu.

\"OTOGARDA VALİZLE DOLAŞARAK PERDELEME YAPTIĞIMIZ İDDİASINI KABUL ETMİYORUM\"

Urfan Keleş ise, \"Cezaevinden yeni çıktım. Otogara Gebze\'ye gitmek üzerine gitmiştik. Otogar içerisinde valizle dolaştığımız, mağdur vatandaşlara yönelik takip ve perdeleme yaptığımız iddialarını kabul etmiyorum. Lüks aracı ilk kez emniyette duydum. Böyle bir aracım yoktur. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.

Görüntü Dökümü;

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Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları