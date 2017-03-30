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396 kadından çağrı: Biz İştar Gözaydın'a tanığız, hukuk cinayetine son verin

"Hukuk ve rasyonel deliller baz alınmadığı için hiçbirimiz bu zulümden muaf değiliz"

30 Mart 2017 17:39

Aralarında yazarlar Aslı Erdoğan, Oya Baydar, oyuncular Hasibe ErenJülide Kural ile HDP İstanbul Miletvekilleri Hüda Kaya ve Filiz Kerestecioğlu'nun da bulunduğu 396 kadın, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla  94 gündür tutuklu bulunan akademisyen ve insan hakları aktivisti Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada "Biz İştar Gözaydın’a tanığız, bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz" dendi.

Prof. Dr. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık’ta da tutuklanmıştı.

Gözaydın son olarak kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyordu. Gözaydın’ın serbest bırakılması için bugüne kadar pek çok kampanya ve çağrı yapıldı. Bunlardan sonuncusu, ‘adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan’ 396 kadının Gözaydın’ın salıverilmesi için başlattığı kampanya oldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Maalesef yargının hukuktan büyük ölçüde bağımsız işlediği bir dönemden geçiyoruz. Pek çok insan hukuki gerekçeleri olmaksızın soruşturuluyor, işten çıkarılıyor, hatta hapsediliyor. İnsanlar aylarca iddianame hazırlanmadan hapiste tutuluyor, ciddi maddi-manevi hasara uğruyor.

Hukuk ve rasyonel deliller baz alınmadığı için hiçbirimiz bu zulümden muaf değiliz yazık ki. Yarının mağdurunun /kurbanının ‘biz’ olmayacağımızın hiçbir garantisi yok.

Devam eden bu adaletsizliğin kurbanlarından biri de 20 Aralık’ta gözaltına alınıp 27 Aralık 2016’dan beri İzmir’de, hiçbir somut maddi ve hukuki delil olmadan ve hukuk dışı olarak ‘FETÖ/PDY’ye ait ya da bağlantılı olduğu’ iddiasıyla mesnedsiz olarak tutuklu bulunan hukukçu, siyaset sosyologu, akademisyen, yazar, insan hakları savunucusu Prof. İştar Gözaydın.

İştar, ilk sorgusunda “Hiçbir şekilde bir örgüte üye değilim, bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmam söz konusu değildir” demişti.

Bu adaletsizliğe karşı, kimlik grubu aidiyetlerini bir kenara bırakıp, adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan tek tek tüm kadınları alttaki cümlenin altına İMZA atmaya çağırıyoruz:

“Biz İştar Gözaydın’a tanığız, bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz.”

İştar Gözaydın kimdir?

İstanbul doğumlu İştar Gözaydın, Amerikan Kız Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinde, masterini New York University Law School’da yaptı. Çift anadal doktorası yaptı (hukuk ve siyaset sosyolojisi). 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.

1983 – 1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim dalında, 1994 – 1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, 1999 – 2010 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde (Bölüm başkanı olarak) çalıştı.

Emekli olduktan sonra 2011 – 2015 yılları arasında İstanbul Doğuş Üniversitesi önce Hukuk Fakültesi sonra Fen Edebiyat Fakültesinde (Dekan olarak) çalıştı. Bu sürede İngiltere ve ABD’deki üniversitelerde part-time ders verdi.

2015 yılı Şubat ayında aldığı teklif üzerine genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmak üzere görevinden istifa etti. Adaylığı gerçekleşmemesi üzerine, 2015 ağustos ayında aldığı teklif üzerine Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı. Gediz Üniversitesi’ndeki görevinden Twitter’daki idam ve şiddet karşıtı paylaşımları gerekçe gösterilerek rektör tarafından uzaklaştırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki bazı davalara uzman (bilirkişi) olarak çağrıldı.

Gözaydın, TC’nin ilk demokratik özel radyosu Açık Radyo’nun kurucuları arasındadır. Kuruluşundan tutuklanmasına kadar bu radyoda ‘Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / Johann Sebastian Bach’ adlı bir program ve bir dönem Ayşe Çavdar’la beraber ‘Yasaların Ruhu: Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe’ adlı bir program yaptı.

Din, devlet, siyaset, hukuk ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık, sivillik konuları üzerine çalışmalar yaptı, pek çok uluslar arası bilimsel makale hazırladı. Ayrıca aynı konular üzerine çeşitli gazete, dergi, televizyon, radyoda yazılar yazdı, programlara katılıp konuşmalar yaptı.

İştar Gözaydın’ın yayınlanmış kitapları arasında ‘Bir Toplumda Bir arada Yasamak için Akılda Tutulması Gerekenlere Dair El Kitabı’, ‘Müslüman Toplum’, ‘‘Laik’ Devlet: Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’, ‘Yurttaş 2000’, ‘Diyanet – Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi / The Management of Religion in Turkey’ var.

Tutuklandığında ‘Türkiye Tarihini Din Devlet Toplum İlişkileri Üzerinden Okumak’ konulu bir kitap üzerine çalışmaktaydı.

İştar Gözaydın’ın üyesi olduğu tek örgüt, kurucuları arasında olduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği’dir (şu anda adı Yurttaşlar Derneği). Gözaydın. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi cumhurbaşkanının seçimlere gölge düşürdüğünü belirterek siyasi partilere, medyaya, anayasal kurumlara ve hükümete çağrı yapan 76 akademisyen arasında yer aldı.

İmzacı isimler şöyle:

Ahu Öztürk   film yönetmeni

Alev Avınca  tekstilde yönetici

Alev Ok     çevirmen

Alice von Bieberstein    antropolog

Alin Taşçıyan   sinema yazarı

Amberin Zaman   gazeteci

Arzu Başaran   ressam

Asena Günal   sanat koordinatörü – editör

Asiye Kolçak   HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi

Aslı Doğan   müzisyen

Aslı Erdoğan  yazar

Aslı Odman   tarihçi – akademisyen

Aslı Uluşahin   gazeteci

Asuman Bayrak

Asya Ülker   avukat

Aybike Haydaroğlu   çevirmen

Ayça İnce  akademisyen

Ayda Arel   sanat tarihçisi

Ayda Özlü Çevik   yapımcı

Aydın Teker    koreograf

Aygül Erce  müzisyen

Ayla Sümer Tsekka  seramikçi

Aylin Onursev   hukukçu

Aysel Ergün    sivil toplum örgütü çalışanı

Aysenem Andiç   sinemada yönetmen yardımcısı

Aysin Tulunay Virlan    araştırmacı – immünolog

Ayşe Batumlu   hukukçu

Ayşe Bengi   senarist

Ayşe Berktay   politikacı – yazar – çevirmen

Ayşe Çavdar    gazeteci

Ayşe Çetinbaş   belgeselci

Ayşe Erzan     fizikçi – akademisyen

Ayşe Gözen  ekonomist – akademisyen

Ayşe Serdar  öğretim üyesi

Ayşegül İyidoğan

Ayşegül Tözeren  doktor – yazar

Ayşe Gül Altınay antropolog – yazar – akademisyen

Ayşe Günaysu  iletişimci – yazar

Ayşe Hür    tarihçi

Ayşe Nur Doksat  psikiyatrist

Ayşe Öncü       emekli – sosyolog

Ayşe Tütüncü   müzisyen

Ayşegül Devecioğlu   yazar

Ayşegül Sönmez  sanat eleştirmeni – kuratör

Ayşegün Soysal   öğretim görevlisi

Ayten Özuğurlu     emekli bankacı

Banu Cennetoğlu   sanatçı

Banu Eryılmaz

Banu Güven     gazeteci

Banu Kanıbelli   müzisyen

Banu Paker  yazar

Banu Tuna   gazeteci

Bediz Yılmaz   akademisyen

Bengü Karaduman  sanatçı

Bente  Nicolaisen

Beral Madra   kuratör

Berat Günçıkan gazeteci

Beril Eyüboğlu  çevirmen

Beril Sözmen   fizikçi – akademisyen

Berke Baş    belgesel sinemacı

Berrin Karakaş   gazeteci – yazar

Betül Akan     bankacı

Bice Akkaya

Bihter Çelik    mimar

Bilge Selçuk    psikolog – akademisyen

Bingöl Elmas   belgeselci

Birgül Oğuz  yazar

Birsen Atakan   arabulucu avukat

Buğda Savaşır Uluğ   psikoterapist

Burcu Kuğu

Burcu Kutlu    öğretmen

Büşra Ersanlı   siyaset bilimci – akademisyen

Canan    sanatçı

Canan Arın    hukukçu

Candan Yıldız

Ceren Kazancı    öğrenci

Ceren Kenar   gazeteci

Ceren Oykut    sanatçı

Ceren Üner     avukat

Ceyda Can   işletmeci

Ceyda Karan  gazeteci

Ceyda Taşpolatoğlu  hostes – fotoğrafçı

Çağla Oflas   gazeteci

Çiğdem Aydın  psikolog – aktivist

Çiğdem Karabağlı  emekli

Çiğdem Mater   gazeteci – yapımcı

Çiğdem Özbaş  editör

Çiğdem Şimşek   öğretmen

Çiğdem Yalçın  hak savunucusu – emekli turizmci – Yurttaşlık Drn.(hYd) üyesi

Defne Halman     oyuncu

Deniz Altınay   psikolog

Deniz Ilgaz    öğrenci

Deniz Koloğlu  radyocu

Deniz Yıldırım   avukat

Derya Keskin    akademisyen

Dilek Bektaş   emekli öğretim üyesi

Dilek Berk

Dilek gökçin   film yönetmeni

Dilek Hattatoğlu   sosyolog – akademisyen

Dilşah Deniz  akademisyen

Duygu Öz  psikolog

Ebru Çapa gazeteci

Ebru Ergün    psikolog

Ebru Işıklı  tarihçi – akademisyen

Ebru Özbay    grafiker

Eda Aslı Şeran  yazar – akademisyen

Eda Erdener  antropolog

Eda Gecikmez   sanatçı

Ekin Bozkurt  editör

Ela Karakuş   müzisyen

Elif Aytaç    Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi

Elif Çağlar  müzisyen

Elif Ergezen  belgeselci

Elif Gül Şahin   psikoloji öğrencisi

Elif Köksal   kraniosakrist – yazar – çevirmen

Elifsu Sabuncu  akademisyen

Emel Ataktürk   avukat

Emel Tezcan   emekli

Emine Deniz Betil  çevirmen

Emine Koç   sosyal hizmet uzmanı

Emine Uşaklıgil   iş kadını – gazeteci

Esen Çamurdan  tiyatro eleştirmeni

Esin Düzel  antropolog – dansçı

Esra Koç    ziraat yüksek mühendisi

Esra Mungan  psikolog – akademisyen

Esra Salmanlı   hukukçu

Esra Zorlu Altan  insan kaynakları – danışman

Evrim İnan   Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi

Evrim Kepenek  muhabir

Eylem Emel Yılmaz  gazeteci

Ezgi Keskinsoy  tasarımcı – çevirmen

Fatma Akdokur  ilahiyatçı – akademisyen

Fatma Berna Yıldırım

Fatma Budak

Fatma Müge Göçek   sosyolog – akademisyen

Ferda Önen  proje koordinatörü

Ferhan Özenen  psikolog

Feride Eralp  çevirmen – feminist aktivist

Feryal Öney   müzisyen

Feryal Saygılıgil  sosyolog – belgeselci – fizikçi

Fethiye Çetin    hukukçu – yazar

Feyha Karslı    hukukçu

Feza Şişman  gazeteci – çevirmen

Figan Erozan   feminist aktivist – Bodrum Kadın Dayanışma Drn.üyesi

Figen Karaçay   öğrenci

Filiz Karakuş   feminist – insan hakları aktivisti

Filiz Kerestecioğlu   politikacı – hukukçu

Filiz Salıcı       emekli

Firdevs Hoser

Funda Alp    tasarımcı

Funda Oral

Funda Şen    ilaç firmasında lojistik uzmanı

Füsun Ertuğ     arkeolog –  emekli akademisyen

Füsun Özlen  gazeteci / çevirmen

Gaye Boralıoğlu  yazar

Göksun Demirel   iç mimar

Gönül Dinçer mühendis – akademisyen

Gönül Sevindir   muhasebeci

Görkem Akgöz    sosyolog – sosyal antropolog

Gözde Kazaz   gazeteci

Gülce Özen Gürkan    müzik öğretmeni

Güler Erkoca    ev kadını

Güliz Sağlam belgeselci

Gülnur Acar Savran   feminist yazar – çevirmen

Gülnur Aksop    politikacı – yazar

Gülnur Elçik   feminist – aktivist

Gülseren Onanç   iş kadını

Gülten Kaya   müzik yapımcısı

Günay Demirbaş  istatikçi

Hacer Ansal sosyolog – akademisyen

Hale Akay  akademisyen – yazar

Hale Tenger    sanatçı

Halime Güner  Uçan Süpürge Bşk.

Hamide Koyukan   çevirmen

Hanife Aliefendioğlu  iletişimci – akademisyen

Hasibe Eren    oyuncu

Hatice Altınışık  politikacı

Hatice Caner  serbest meslek sahibi

Hatice Türdü   elektrik mühendisi

Hazal Halavut   edebiyat eleştirmeni

Heja Bozyel  gazeteci

Heval Bucak    çevirmen

Hüda Kaya politikacı – yazar

Hülya Adak   edebiyat eleştirmeni – yazar – akademisyen

Hülya Gülbahar   hukukçu

Hülya Kurt    emekli proje yöneticisi

Hümeyda Ok

Hürdem Yaprak   serbest meslek sahibi

Hüsniye Parpar   satış elemanı

İdil Eser   Af Örgütü Türkiye Bşk.

İnci Aral   yazar

İnci Asena   yazar

İncilay Erdoğan   tıp doktoru

İpek Çalışlar    gazeteci – yazar

İpek Sarısoy   insan kaynakları ve idari işler yöneticisi (SALT)

İrem Afşin   editör – iletişim danışmanı

Irmak Zileli   antropolog

Işıl Güleçyüz   ressam

Işıl Ünal    eğitim bilimci – akademisyen

Jaklin Çelik    yazar

Jale Mildanoğlu   emekli

Jale Parla    edebiyat eleştirmeni – akademisyen

Jülide Kural    oyuncu

Kızbeş Seyhan Aydın    İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Bşk.

Kızılca Yürür    tıp tarihi ve tıp etiği öğretim üyesi

Kumru Toktamış   siyaset sosyoloğu

Lale Bakırezer

Lale Dilligil   emekli

Lale Özer  bilgisayar mühendisi

Latife Tekin   yazar

Leman Yurtsever   sivil toplum kuruluşu çalışanı

Leyla Diana Gücük  müzik yazarı

Ludmilla Denisenko  emekli

Maya Arakon    siyaset bilimci – akademisyen

Mebuse Tekay   hukukçu

Mehveş Evin   gazeteci

Melda Omay  emekli

Melek Özman  FilmMor Bşk.

Melek Ulagay Taylan  belgeselci

Meliha Öztoprak  emekli

Melike Karaosmanoğlu   aktivist

Melis Birder   belgesel sinemacı

Melis Özbakır   reklamcı

Melis Tantan   sivil toplum kuruluşu çalışanı

Melis Uluğ  psikolog – akademisyen

Melisa Ceren Hasmaden   gazeteci – yazar

Meltem Gürle   yazar – çevirmen

Meltem Öneş   çevirmen

Meral Apak    akademisyen

Meral Camcı   ihraç edilmiş akademisyen

Mercan Erzincan    müzisyen – öğretmen

Meriç Özgüneş   insan hakları uzmanı

Meryem Fehime Oruç   öğretmen – yazar

Meryem Koray   ekonomist – siyaset bilimci – akademisyen

Mihri Gürsoy   emekli

Mihri İnal Çakır  antropolog

Mine Özerden   sinemacı

Miray Demir   psikolog – Bodrum Kadın Dayanışma Drn. üyesi

Muazzez Uslu Avcı  şair

Müge Karalom    hukukçu

Müge Terlan   spor eğitmeni

Nalan Sakızlı  fizikçi – belgeselci

Nalan Yırtmaç  ressam – öğretmen

Naz Nazlı Alatlı  çevirmen

Nazan Aksoy  öğretim üyesi

Nazan Maksudyan tarihçi – akademisyen

Nazlı Doğuoğlu  doktora öğrencisi

Nebile Irmak Çetin  DİSK Genel-iş sendikası Şub.Bşk.

Necla Akgökçe   feminist gazeteci

Necmiye Alpay   dil bilimci

Nermin Kaplan  avukat

Nermin Sinar    eğitimci

Neslihan Acu   yazar

Neslihan Rugancı  psikolog

Nesrin Nas  iktisatçı – eski milletvekili

Neşe Erdilek    yazar

Neşe Şen   senarist

Neşe Yaşın  şair

Nil Mutluer   sosyolog

Nilay Mutlu    öğretmen

Nilgün Aklar    emekli – eski sendikacı

Nilgün Doğançay   tıp doktoru

Nilgün Öneş   senaryo yazarı

Nilgün Saraçoğlu  emekli – basın ve halkla ilişkiler (İKSV)

Nilgün Toker  felsefeci

Nilgün Yurdalan   emekli

Nilüfer Kuyaş   yazar

Nimet Tanrıkulu   sivil toplum kuruluşu çalışanı

Nisan AK   müzisyen

Nur Bekata Mardin    Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi Üniversitesi)

Nur Elçik   sivil toplum örgütü yöneticisi

Nur Sürer   oyuncu

Nuran Bayer   belgeselci

Nurcan Baysal  yazar

Nurcan Gündoğan   ressam

Nurgül Polat  mühendis – akademisyen

Nursen Tüzün    finansçı

Olga S. Hünler   akademisyen

Oya Baydar   yazar

Oya Baysal    sivil toplum örgütü gönüllüsü – ÇYDD Beyoğlu şube bşk – eğitimci

Oya Berk   edebiyat  eleştirmeni – akademisyen

Oya Yeşilada     avukat

Özengül Ergün    drama eğitmeni

Özgül Kapdan   sivil toplum kuruluşu yöneticisi

Özgür Sevgi Göral    hukukçu

Özlem Binder   emekli bankacı

Özlem Dalkıran  gazeteci

Özlem Gül    memur

Pelin Başaran  sanat koordinatörü

Pelin Demireli    aşçı

Perihan Mağden  yazar

Pınar Deniz Küçükyıldırım   editör

Pınar İlkkaracan  psikoterapist

Pınar Önen    gazeteci

Rabia Kıraç  hekim

Raife Polat   müzik yazarı

Refika Sarıönder

Refika Tüzün danışman

Reyan Tuvi   belgeselci

Rojin (Ülker)    şarkıcı – oyuncu

Sanem İlçe   ünivesitede satın alma müdürü

Seçil Doğuç    sosyolog

Seçkin Yasar   film yönetmeni

Selda Aksoy    danışman

Selda Asal  görsel sanatçı

Selda Şen   tarihçi – akademisyen

Selen Gülün  müzisyen

Sema Bayraktar    finansçı – akademisyen

Semra Somersan   sosyolog – antropolog

Senem Aytaç  psikolog

Senem Sinem  fotoğrafçı

Serap Güre   sivil toplum kuruluşu çalışanı

Serpil Altop  hukukçu – yazar – akademisyen

Serpil Güler   yapımcı – yönetmen

Seval Yeşilada Akbaş   bilgi işlemci

Sevda Karaca   gazeteci

Sevda Köksoy Küey  avukat

Sevgi Binbir  hukukçu

Sevgi Özçelik  bankacı

Sevil Demirci   yapımcı

Sevil Kurdoğlu  emekli öğretmen

Sevil Tunaboylu   ressam

Sevim Korkmaz Dinç   yazar – Kadın Yazarlar Derneği

Sevin Okyay   yazar – eleştirmen – gazeteci

Sevinç Altan   ressam

Seyla Benhabib   akademisyen

Sırma Köksal    yayın yönetmeni

Sibel Altan  oyuncu

Sibel Asna  iletişim danışmanı

Sibel Bülay  yönetici – editör

Sibel Hürtaş  gazeteci

Sibel Oral  gazeteci

Sibel Özbudun  antropolog – akademisyen

Sibel Yardımcı  akademisyen

Sibel Yerdeniz    yazar – yayıncı

Sibel Yılmazer   bilgisayar mühendisi

Sinem Sinan Goknur

Suna Aras  şair

Suna Kafadar  yazar ve çevirmen

Suna Kılıç   çevirmen

Suzan Samancı   yazar

Süreyya Karacabey   ihraç edilmiş akademisyen

Şafak Pavey   politikacı

Şafak Şilan Ülker   mimar

Şahika Karatepe  tarihçi – akademisyen

Şebnem Korur Fincancı  adli tıp profesörü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı bşk

Şefika Gürbüz    politikacı

Şemsa Özar ekonomist – akademisyen

Şemse Kutsal   hukukçu

Şengül Çiftçi  fotoğrafçı – Küresi BAK aktivisti

Şengün Kılıç    gazeteci – yazar

Şirin Tekeli   emekli – siyaset bilimci

Şule Aytaç   sosyolog

Şule Özler  ekonomist – psikoanalist

Şükriye Ercan   yazar – Evrensel Hak ve Özgürlükler Derneği genel bşk

Taciser Belge çevirmen – editör – (eski Helsinki) Yurttaşlar Drn. kurucu üyesi

Tamar Nalcı danışman – yazar

Tekgül Arı   yazar

Tennur Koyuncuoğlu  hukukçu

Tilbe Saran  oyuncu

Tülay Taşyar  metin yazarı – editör

Tülay Tecimer   akademisyen

Tülin Er    çevirmen – editör

Türkan Uzun     emekli

Uğur Arıkan   arkeolog

Umut Azak     öğretim üyesi

Vedia Yeşim Bayanoğlu   tıp doktoru

Vivet Kanetti   yazar

Yaprak Melike Uyar   müzik yazarı

Yaprak Zihnioğlu  yazar

Yasemin Ahi     siyaset bilimci

Yasemin Çongar    gazeteci

Yasemin Öz    hukukçu

Yeşim Çobankent   gazeteci

Yeşim Dinçer    editör

Yeşim Yalman   etkinlik yöneticisi

Yıldız Bayazit    ekonomist – senarist

Yıldız Önen   akademisyen

Yonca Demir  işletmeci – akademisyen

Yudit Namer   psikolog – akademisyen

Yuksel Selek   politikacı

Yurdagül Erkoca   gazeteci – iletişim danışmanı

Yurdusev Özsökmenler   antropolog – gazeteci

Zehra Şenoğuz

Zeliha Karınca  politikacı

Zerrin Kurtoğlu Şahin  ihraç edilmiş akademisyen

Zeynep Atikkan   gazeteci – yazar

Zeynep Direk  felsefeci – akademisyen

Zeynep Ekener  ekonomist

Zeynep Gönen   bağımsız akademisyen

Zeynep Günsür Yüceil    dansçı – koreograf

Zeynep Herkmen   çevirmen

Zeynep Oral   tiyatro eleştirmeni – yazar

Zeynep Ö. Yılmaz    mimar

Zeynep Özatalay  çizer

Zeynep Tanbay  dansçı – koreograf

ETİKETLER

İştar GözaydıntutukluakademisyenJülide KuralAslı ErdoğanOya BaydarHasibe Eren

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