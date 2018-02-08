6 kadın ressam 'Bugün'ün sergisinde bir araya geldi

Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun 4\'üncü sergisinde genç orta kuşak sanatçıları ağırladı. Üniversitenin Ataköy yerleşkesinde kapılarını açan \'Bugün\' adlı karma sergi, 7 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

Beyza Boynudelik, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil, Cemile Kaçmaz, Zeynep Beler ve Elif Öner’in eserlerinin yer aldığı serginin açılışını İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek ile İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez gerçekleştirdi. Tuval üzerine akrilik boya ve karışık tekniğin kullanıldığı eserlerin yer aldığı karma sergide, genç orta kuşağın kişisel ve toplumsal deneyimleri, yine genç orta kuşak bir grup sanatçının gözünden aktarıldı.

BUGÜNÜN GÖRSEL DİLİ VE SORUNLARI İÇSELLEŞTİRİLDİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek,“ \'Bugün\' adlı sergimiz, genç kuşak sanatçıların eserlerinden oluşan karma bir sergi. Genç sanatçıları aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversite galerisi olarak genç bir kitleyi barındırıyoruz ve kuşaklar birbirini daha iyi anlıyor. Kendi kuşaklarının sanatçılarıyla daha rahat uzlaşabiliyorlar.Serginin adı da olan ‘Bugün’, bugünün görsel dilini, imgelerini, sorunlarını daha fazla içselleştiren sanatçıları tek sergide bir araya getirdi\" dedi.

SERGİDE 6 FARKLI ÜSLUP YER ALDI

Sergide eserleri yer alan her sanatçının farklı bakış açısına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Üstünipek, \"Her sanatçının farklı üslubu, farklı bir anlatım biçimi var. Ama bir araya geldiklerinde bugünün hem sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarını hem de görsel dünyalarının onlar üzerindeki etkisini yansıttığı bir dil ortaya çıkmış oluyor. Bu da sergiye ayrı bir zenginlik katıyor\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü Dökümü

-Açılıştan ve eserlerden detay görüntüler

-İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek röp.