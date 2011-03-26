6 jigolo gözaltında

T24- Bodrum'da polis, jigololuk yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, internette, 100 ile 200 dolar arasında değişen rakamlarla müşteri bularak jigolo hizmeti veren Türkiye’de 26 site olduğunu belirledi. Bu sitelerde 6 ay boyunca yapılan takip sonucu, jigoloların Muğla’nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ile Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunduklarını saptadı ve dün eporasyon başlatıldı.

Operasyonun Bodrum ayağında, altı otel, üç villa ve çok sayıda bar ve diskoya baskın yapıldı, jigololuk yaptığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dört ayrı tekne ile gruplar halinde dört ile 6 gün arasında değişen mavi turlar düzenlediği, yaş farkı gözetmeksizin kadınlarla birlikte oldukları ortaya çıktı.

Sorguları süren 6 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilecekleri, diğer ilçelerdeki operasyonların ise sürdüğü belirtildi.

Emniyet yetkilileri, bu tür kişilerin turizmde kaliteyi düşürdüğünü, sık sık dayak, hırsızlık ve uyuşturucu gibi bir çok olayın yaratıcısı da olduğunu ileri sürerek, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bu tür operasyonların dana da artacacağını söyledi.