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Politika

6 İLE VALİ ATANDI ANKARA (A.A)

13 Mart 2011 11:18

-6 İLE VALİ ATANDI ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle Kırklareli, Mardin, Giresun, Çanakkale, Yalova ve Kilis'e vali atandı, bir vali de merkeze alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, Mardin Valisi Hasan Duruer merkeze alındı. Giresun Valisi Mustafa Yaman Kırklareli, Kilis Valisi Turhan Ayvaz Mardin, Merkez Valisi Dursun Ali Şahin Giresun, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Güngör Azim Tuna Çanakkale, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Çapalı Yalova ve Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş Kilis Valisi oldu.

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