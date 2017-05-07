6 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde, 09.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kesintiler şöyle:

Çankırı'nın Orta, Yapraklı, ilçelerinde 09.00- 17.00,

Karabük’ün Yenice, Taşköprü ilçelerinde 09.00 - 17:00,

Kastamonu'nun Cide, Devrekani, İnebol ilçelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırıkkale'nin Balışeyh, Delice ve merkez ilçelerindeki bazı mahallelere 09.00- 16.00,

Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerine de 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.