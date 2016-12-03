6 ilde elektrik kesintisi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi Uzun Selvive Akat sokakları, Ertuğrulgazi Mahallesi Süngübayırı sokağı, İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt sokağı ve Akdere Mahallesi 397 sokağa 08.00 - 16.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar mahallesi sokaklarında 09.00-17.00 arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.



Keçiören ilçesi, Ayvalı Mahallesi 146, Avdan, Mehtap, Ali Ayhan sokakları, Sancaktepe Mahallesi Yozgat, Garipce, 1576, 1575, 145, 1577, 1586, 1583 sokaklarında 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Yine, Keçiören'de Bademlik mahallesi sokakları, Kanuni Mahallesi 886, 928, 801, 924, Osmangazi, Demirciler, Ümitova, Şehit Ali Ekşioğlu, Şehit Uğur Akgündüz, 937, 938, 921, 912, 919, 943, 780, 942, 780, 942, 878, 879, 874, 872, 941, 897, 900, 862, 861, 930, 908, 945, 909, 787, 782, 778, 783, 781, Bademlik Yolu, Öntek, Şehit Ali Rıza Bulut, 906, 944, 876, 875, 871, 865, 779 ve 784 sokaklara 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerinin bazı mahallelerinde de farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Bartın

Bartın'ın merkez ilçesi Demirciler Mahallesi Kürtyaması, Tosçuoğlu, 93., Yukarı Tuna, Zübeyde Hanım, Çeşme Yanı, Özenci, İnönü, 91, 92, Şefkat Gökbayrak, Aydınlık, Halatçı Yaması, Hendek Yanı, Ferhunde Aydın, Ayten Samancıoğlu, Ali Gama, Kenar sokaklarına, Kemer Köprü mahallesi 156, Aşağı Cami Davut Fırıncıoğlu, 154, 155, Kafaf, Tarla, Çeşme Yanı, Şadırvan, 150, Hürriyet, Sarı Ahmet, Çalıkoğlu ve Atlama sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Çankırı

Çankırı'da Çerkeş ilçesi İdris Mahallesi Hükümet sokağı, Karalar Mahallesi Hükümet sokağı, Yeni Mahallesi Hükümet, Taşpınar, İnönü ve 1. sokakları, Yenikent Mahallesi Reis İsmail Efendi sokağında 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çerkeş ilçesinin bazı diğer mahalleleri ve merkez ilçesine de farklı saatlerde elektrik verilmeyecek.

Karabük

Karabük'te Eflani ilçesi Kıran Köyü Merkez Mahallesi ve Paşabey Köyü sokağına saat 08.30-10.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Eflani ilçesinin Kocacık Köyü İmamoğlu ve Demircioğlu mahallelerinde de 13.00-14.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Eskipazar, Merkez, Ovacık, Safranbolu ve Yence ilçelerinin bazı mahallerinde de farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kastamonu

Daday ilçesinde Uzbanlar köyü Merkez ve Sabırlar mahallelerine 10.20-17.20 arasında elektrik verilmeyecek.

Ayrıca Merkez ve Taşköprü ilçelerinde de farklı saatlerde elektrik kesintisine gidilecek.

Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi, Okullar, Alaplı, Bölücek, Aşağı Doğancılar, Tekne Mahallesi, Aktarılan sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Çaycuma ilçesi İstasyon mahallesi, Fatih, Kenan Aydın, Yaşar Doğu, Çimen, İstasyon, Çamlık, Efes, Gazi, Uzaldı sokaklarında da 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Devrek, Ereğli, kilimli ve Merkez ilçelerinde de farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulaması yapılacak.

Açıklamada, ayrıca belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi.