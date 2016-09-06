6 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8 Eylül Perşembe günü elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine bağlı bazı semt ve bölgelerde 09.00-20.00 saatleri arasında aralıklarla elektrik kesintileri uygulanacak.

Bartın’ın Merkez ve Ulus ilçelerinin bazı semt ve mahallelerinde 09.00-17.00, Karabük'ün Elfani, Merkez ve Safranbolu ilçelerinin bazı bölgelerinde 08.30-18.00 ve Kastamonu’nun Araç, Daday, İnebolu, Merkez ve Şenpazar ilçelerinin bazı semtlerinde 09.00-17.30 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Ayrıca, Kırıkkale'nin Karakeçili ve Sulakyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.30-14.00 ve Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey ve Merkez ilçelerinin bazı semtlerinde de 09.00-23.59 saatleri arasında belirli aralıklarla elektrik kesintisi yapılacak.