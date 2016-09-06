T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'da elektrik kesilecek

06 Eylül 2016 00:05

Ankara, Bartın, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8 Eylül Perşembe günü elektrik verilemeyecek. 

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine bağlı bazı semt ve bölgelerde 09.00-20.00 saatleri arasında aralıklarla elektrik kesintileri uygulanacak. 

Bartın’ın Merkez ve Ulus ilçelerinin bazı semt ve mahallelerinde 09.00-17.00, Karabük'ün Elfani, Merkez ve Safranbolu ilçelerinin bazı bölgelerinde 08.30-18.00 ve Kastamonu’nun Araç, Daday, İnebolu, Merkez ve Şenpazar ilçelerinin bazı semtlerinde 09.00-17.30 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Ayrıca, Kırıkkale'nin Karakeçili ve Sulakyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.30-14.00 ve Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey ve Merkez ilçelerinin bazı semtlerinde de 09.00-23.59 saatleri arasında belirli aralıklarla elektrik kesintisi yapılacak.

ETİKETLER

elektrikkesintisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24