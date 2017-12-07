6 ilde eğitime 'kar' arası verildi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından eğitim öğretimde aksamalar yaşandı. Kars, Bitlis, Nevşehir, Bingöl, Van ve Ağrı'nın belli bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü yurt genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak uyarısı yaptı.

Kars

Kars kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Karlıova

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarına kar nedeniyle 1 gün ara verildi.

Karlıova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köyden ilçeye taşınan öğrencilerinin eğitimi ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Ağrı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kaymakamlık ilçe merkezi ile köylerdeki taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Eğitim-öğretim 8 Aralık Cuma günü başlayacak.

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, bugün başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağından dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, okulların ise bir gün (perşembe) tatil edildiği belirtildi.

Nevşehir

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta ve lise ile dengi okullarda eğitime 7 Aralık günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Bitlis

Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.