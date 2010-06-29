6 ilçede yağmura dikkat!

T24- Edirne ve Kırklareli'de başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış Marmara'nın doğusuna doğru ilerliyor.



İstanbul'un Avrupa yakasında başlayan yağış Silivri'de şiddetli ve gök gürültülü olarak etkili oluyor. İlerleyen saatlerde Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'de de çok kuvvetli yağması bekleniyor.



Bu ilçelerde dere yataklarına yakın yerlerde taşkın riski var. Zemin katlarda su baskını riskine karşı dikkatli olunmalı.

Yağış Avrupa yakasından sonra Anadolu yakasına ilerleyecek. Bu gece ve yarın sağanaklar kentin daha geniş alanında aralıklarla etkili olacak. Yağmur Bursa ve Çanakkkale'ye kadar ilerleyecek.



Yarın akşam saatlerinde yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor.



İki gün daha en fazla yağış Marmara ve Karadeniz bölgesinde bekleniyor. Özellikle Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun arasında günlerdir yağan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan riski arttı.



Az şehirde ama çok kuvvetli yağan yaz sağanakları hafta sonu etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar artacak.



Kırklareli'de de üç gün kuvvetli yağış bekleniyor. Kentte dere yataklarına yakın bölgelerde oturanlar risk altında bulunuyor.



Yağışlar Kırklareli merkez, Dereköy, İğneada, Kıyıköy ve Demirköy bölgelerinde etkili olacak.



BAŞKENT'TE YAĞIŞA TESLİM





Ankara'da, yaz başından bu yana en yağışlı günü geride bıraktı. 35 dakikada metrekareye 7 kilogram yağış düştü. Sadece bir saat süren şiddetli yağmurda bir çok işyerini su bastı. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağmur, kısa sürede hayatı felç etti.



Rögarların taştığı bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Kızılay merkezdeki metro alt geçidindeki pek çok işyerini de su bastı.



Yoğun yağış nedeniyle alt geçidi kullanan vatandaşlar metro girişlerinin su tahliye çalışmaları nedeniyle kapatılmasına tepki gösterdi.



Ancak yaya geçitlerinde de durum farklı değildi. Alt geçitleri kullanamayan Ankara'lılar için karşıdan karşıya geçmek kolay olmadı.



Başkentin kuzey ve doğu çevrelerinde bugün için de sağnak yağış beklendiğini belirten yetkililer vatandaşları uyarıyor.