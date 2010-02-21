6 ilçede 150 bin bina tehlikede...

T24 - Depreme hazırlık için Büyükşehir Belediyesi’nde ‘deprem senaryoları’ çalışmaları devam ederken Belediye Başkanı Kadir Topbaş, depremden en çok zarar görecek 6 ilçenin bulunduğunu açıkladı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı İdris Güllüce ve beraberindeki heyet, Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) ziyaret ederek Başkan Topbaş’tan deprem hazırlıklarıyla ilgili bilgi aldı.





200 bin metrede inceleme



Milletvekillerine deprem öncesi güçlendirme çalışmaları, deprem sonrası afet müdahale çalışmaları ve AKOM hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Basına açık bölümde Deprem Zemin İnceleme Müdürü Tuncer Arabul’un bilgilendirmeleriyle geçen toplantıda İstanbul’un olası bir depreme ne ölçüde hazır olduğu konuşuldu. Afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmaların çok ileri teknolojiyle belirlendiğine dikkat çeken Topbaş, AKOM’un dünyada örneği az bulunan bir merkez olduğunu söyledi.



AKOM’dan kameralarla İstanbul trafiğini canlı olarak izlediklerini ve gerektiğinde anında müdahale ettiklerini kaydeden Başkan Kadir Topbaş, “Sadece deprem değil, doğal afetler, kar yağışları ve seli buradan çok rahatlıkla takip etme imkanımız var” dedi. Olası depremkonusunda Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi’yle beraber yürütülen çalışmalar sonucunda bütün İstanbul’u incelediklerini belirten Topbaş şöyle devametti: “İstanbul’un tamamında toplamda 200 bin metre sondaj yaparak bütün zemin yapısını inceledik. Bu bilgiler kapsamında hareket ettiğimizde, olası bir depremde daha önceki senaryodan çok daha az kayıp yaşanacağını belirledik.”





10 ilçede tarama yapıldı



Başkan Topbaş, kentte depremaçısından en riskli 6 ilçeyi de açıkladı. İstanbul nüfusunun 100’de 50’sinin yaşadığı zemin açısından çokmüsait olmayan 10 ilçe üzerinde bir tarama çalışmasının yapıldığını söyleyen Başkan Kadir Topbaş, “Bizim riskli gördüğümüz ilçeler, Büyükçekmece, Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Güngören. Bu ilçelerde toplam 156 bin 482 riskli bina tespit edildi” dedi. AKPi İstanbul Milletvekili İdris Güllüce de, “İftihar edilecek bir merkeze sahibiz. Los Angeles’tan daha iyi seviyedeyiz” dedi.





Tsunami İstanbul’u etkilemez



İstanbul’un fay hattında bulunması nedeniyle deprem riski taşıdığını, fakat deprem sonrası oluşacak tsunami’nin okyanuslardaki gibi yüksek olmayacağını belirten Kadir Topbaş, şöyle konuştu: “Depremle ilgili yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul tsunami konusunda ancak Santabarbara ve California’ya emsal olabilir. Yani okyanuslardaki gibi öyle çok yüksek tsunami beklemiyoruz. Basınımızda çıkan bazı değerlendirmeler bilgide eksiklikten kaynaklanıyor. Tsunami tespiti için 2 yıl önce bitirdiğimiz mikro bölgelendirme sisteminde Tokyo şehrinden daha detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre tsunami olduğunda İstanbul’da 5-5.5 metreye varan bir dalga bekleniyor. Yani tsunaminin İstanbul’u ciddi etkilemeyeceğini gördük. Bunun da ancak sahillerdeki ahşap yapıları, balıkçı barınakları etkileyeceğini gördük. Beton yapıların etkileneceğini düşünmüyoruz. Şehrimizde lodosta bile 6-7 metrelik dalgalar oluyor.”



