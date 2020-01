6. His filmindeki çocuk oyuncunun değişimi

The Sixth Sense (6. His) filmiyle tanınan Haley Joel Osment yıllar sonra bir davette görüntülendi.

Başrolünde Bruce Willis'in oynadığı tüm zamanların en çok seyredilen filmlerinden biri olan The Sixth Sense (6. His) filminde Willis'e eşlik eden Cole Sear; yani Haley Joel Osment yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

11 yaş 311 günlük iken aday olduğu En İyi Yardımcı Aktör Oscarına en genç aday olan ikinci kişi unvanına sahip Osment, artık 25 yaşında.

Bir hayli değişmiş olduğu gözlenen genç oyuncu 20 Temmuz 2006'da trafik kazası geçirdi. Kanındaki alkol oranı limitin üzerinde çıkan Osment bir ay sonra yine alkollü araba kullanırken yakalandı.