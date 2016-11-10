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Politika

6 HDP'li vekil için 'zorla getirme kararı' kaldırıldı

KCK davasında 8 milletvekili için 'zorla getirme kararı' verilmişti

10 Kasım 2016 19:24

KCK ana davasından yargılanan 6 HDP milletvekili için " zorla mahkemeye getirilme" kararı kaldırıldı.

Diyarbakır’da görülen 'KCK ana davası'ndan dosyaları milletvekili olduğu için ayrılan HDP’nin Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, Milletvekilleri Nadir Yıldırım, Besime Konca, Dirayet Dilan Taşdemir, Alican Önlü ve Selma Irmak için Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki duruşmada mahkemeye zorla getirilme kararı vermişti.

Bugün görülen ve sadece milletvekillerinin avukatlarının katıldığı duruşmada avukatların talebi üzerine mahkeme, 6 vekil için zorla getirilme kararını kaldırdı. 

Baydemir ve Yıldırım'ınki kaldırılmadı

Aynı davada 6 vekilin dışında HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım da yargılanıyor.

191 kişinin yargılandığı KCK ana davasında yargılanıp milletvekili olan 8 kişinin dosyası ayrılarak ayrı bir dava konusu yapılmıştı.

Selma Irmak tutuklanmıştı

KCK davasında hakkındaki zorla getirilme kararı kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 5 Kasım’da Hakkari Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanmıştı. 

 

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