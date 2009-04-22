6 günlük kocasını öldürttü

Mersin’de iki ay önce öldürülen Mehmet Kurtgözün, 6 günlük eşinin azmettirmesiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Mersin’de, 2 ay önce evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki Mehmet Kurtgöz’ün, olaydan 6 gün önce düğün yaptığı nikahsız eşi 20 yaşındaki Ayşegül Karlı’nın azmettirmesiyle, kadının sevgilisi ve onun arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Karlı, sevgilisi ve onun arkadaşı gözaltına alınırken, bir ay önce katil zanlısı olarak tutuklanan kişinin suçsuz olduğu anlaşıldığı için serbest bırakılacağı bildirildi.



Balıkçı Mehmet Kurtgöz, 7 Mart’ta Gaziantep’te yapılan düğünle Ayşegül Karlı ile evlendi ancak, resmi nikah kıydırmadı. Kurtgöz, düğünden 6 gün sonra 13 Mart’ta eşiyle birlikte alışverişten dönerken, Barış Mahallesi 4537 sokaktaki evinin önünde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Eşinin gözleri önünde öldürülen Kurtgöz’ün nikahsız eşi Ayşegül Karlı’nın ifadesi doğrultusunda, kadının eski sevgilisi 32 yaşındaki Eray Tekin, Gaziantep’te katil zanlısı olarak yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen Tekin, Karlı’nın teşhisiyle 20 Mart’ta tutuklandı.



Ekipler kadını izlemeyi sürdürdü



Zanlının yakalanmasına karşılık dosyayı kapatmayan cinayet bürosu ekipleri, 6 günlük eş Ayşegül Karlı’yı takibe aldı. Karlı’nın televizyonlardaki kadın programlarında farklı ifadeler kullanması dikkat çekti. Yapılan araştırma sonunda cinayetin Ayşegül Karlı tarafından planlandığı, kadının sevgilisi 19 yaşındaki Kemal Çelik ile arkadaşı 18 yaşındaki Mehmet Tayfun Erdoğan’ın cinayeti işlediği anlaşıldı. Olay sonrası Gaziantep’e taşınan Karlı ile sevgilisi Çelik ve onun arkadaşı Erdoğan yakalanarak Mersin’e getirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, ‘Nitelikli olarak kasten adam öldürmek ve azmettirmek, iftira atmak, adli makamları yanıltmak ve yalan beyanda bulunmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.



Ayşegül Karlı’nın ilk ifadesi sonucu tutuklanan ve bir aydır cezaevinde bulunan Eray Tekin’in ise, resmi işlemlerin ardından serbest bırakılacağı belirtildi.



‘Oğlumu dışarı çıkmaya zorladı’



Gelinlerinin oğullarını öldürttüğünü öğrenen baba 63 yaşındaki Emin Kurtgöz ile anne 50 yaşındaki Türkan Kurtgöz, daha önce gelinlerinden şüphelenmediklerini, gerçek suçlunun bulunmasına sevindiklerini söyledi. Olay gecesi gelinlerinin, oğlunu dışarıya çıkmaya zorladığını söyleyen baba Kurtgöz, “Birlikte evde oturuyorduk. Gelin gezmeye gitmek istediğini söyledi. Ben ‘Hava soğuk gitmeyin’ dedim. Oğlum da gitmek istemedi. Ancak gelin ısrar etti, ‘İki tur atıp, geliriz’ dedi. Gittikten bir müddet sonra telefon geldi, ‘Oğlun öldü’ dediler. Demek ki, bu planlanmış bir cinayetmiş” dedi.



Tekin, polise teşekkür etti



Suçsuz yere 1 ay cezaevinde kalan Eray Tekin özgürlüğüne kavuştu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Tekin, Cinayet Masası ekiplerine teşekkür etti. Eray Tekin, ailesine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. İlk tutuklandığında işlemediği bir suçtan dolayı yargılanmanın kendisine çok acı geldiğini kaydeden Tekin, ``Ama sonuçta gerçek suçluların ortaya çıkacağını biliyordum. Cezaevindeyken Allah'a dua ettim. Suçsuz yere cezaevinde yatmanın nasıl bir duygu olduğunu ancak yaşayan bilir'' dedi. Ayşegül Karlı ile yaklaşık 7 ay önce tanıştığını anlatan Eray Tekin şöyle konuştu:



``2 haftalık birlikteliğimiz oldu. Yaptığımın hata olduğunu fark ederek kendisinden uzaklaştım. Bu olayı kiminle yaptığını bilmiyorum ama yaptığı kişiyle birlikte olabilmek için kocasını öldürüp mezara gönderdi. Beni de diri diri gömmeye kalktı. Bir nevi intikam almak istedi ama boğazına durdu. Suçsuzluğumun anlaşıldığını öğrenince havalara uçtum.'' Tekin, teşekkür ziyaretinin ardından Gaziantep'teki ailesinin yanına gitmek üzere Mersin'den ayrıldı.



