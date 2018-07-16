6 gündür kayıp; 3 yaşındaki Evrim'in annesi: Vicdanı olan çocuğumu getirsin

Tokat'ta 10 Temmuz günü kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor. Anne Dilek Atış, kızının kaçırıldığını düşünüyor. Kızının bulunmasını isteyen anne Atış, "Vicdanı olan çocuğumu getirsin" dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 3 yaşındaki Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde kayboldu. İddiaya göre Evrim, Yenisu Köyü Yaylası'ndaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Torununun peşinden geldiğini gören babaanne Satı Atış, çocuğu çadırda annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1.5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile, komşulardan yardım istedi ve jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, ekipler tarafından 6 gündür aranmasına rağmen bulunamadı.

Günlerdir kayıp olan Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Bölge insansız hava araçları ile havadan taranıyor. Komandolar, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE; Turhal'ın Yenisu Köyü Yaylası'nda iz peşinde. Köy sakinleri de ekiplere destek veriyor.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen JAK arama köpeği "Mavi" ve iz takip köpeği "Durgun" ile Samsun AFAD Müdürlüğü'nden gelen kadavra arama köpeği "Abrek" de katıldı. "Abrek", Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan kadavra arama köpeği olmasıyla dikkat çekiyor.

Köydeki evde arama yapıldı

Şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmaması nedeniyle soruşturma derinleştirildi. Kayıp Evrim'le ilgili bazı şüphelilerin ifadesi alındı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, Evrim'in ailesiyle yaşadığı Yenisu Köyü'ndeki evde ve çevredeki metruk binalarda yaklaşık 1 saat arama yapıldı; ancak küçük kıza ait ize rastlanmadı. İz takip köpeği 'Durgun'a, Evrim'in giydiği elbiseler ve ayakkabılar koklatılarak, çevrede arama yapılmaya devam edildi.

"Vicdanı olan çocuğumu getirsin"

Evrim'in annesi Dilek Atış, umutla bir haber bekliyor. Kızının kaybolabileceğine ihtimal vermeyen acılı anne, "Ormanlara hiç gitmiyordu. Hiç yanımdan ayrılmıyordu zaten... Buralarda dolanıyordu, başka yere gittikleri yok. H uzaklara gitmiyordu, hiç. Sadece çevremde bu taraflardaydı" dedi. 3 yaşındaki kızının kaçırılmış olabileceğini düşünen Dilek Atış, "Vicdanı olan çocuğumu alan getirsin, başka bir şey istemiyorum. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Artık bulunsun, getirsinler artık" dedi.

"Perişan haldeyiz"

Askerlerle birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Evrim'in amcası Niyazi Atış, "Evrim'i biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Görenlerin, duyanların veya ufak bir şey bilenlerin bizlere özellikle bana ulaşmasını rica ediyorum. Kızımızı bize getirin veya bir netice öğrenirseniz bana bildirin. Biz çok kötü durumdayız. Annesi, babası, ben çok kötü durumdayız. Perişan haldeyiz" dedi.