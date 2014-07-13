6. günde İsrail-Hamas ilk kez çatıştı; Filistin'de ölü sayısı 163'e yükseldi!

İsrail donanması komandoları, Gazze Şeridi’ndeki bir roket fırlatma alanına baskın düzenledi. Karaya çıkarma yapan birlik Hamas güçleriyle çatıştı, dört İsrailli hafif yaralandı. İsrail'in Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişinin yanı sıra, bu gece Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e yükseldiği bildirildi. İsrail'e ait insansız hava araçlarının, Gazze'nin güneyinde bulunan Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu da bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, hükümetinin pazar gününe dek kara harekâtı konusunda karar vereceğini söylemişti.

Altı gündür süren hava saldırılarının ardından ilk kez, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları ile yakın çatışmaya giren İsrail Ordusu askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Hamas’a ait uzun menzilli roket fırlatma alanına saldırdı.

Hamas güçlerinin İsrail ordusuna ateş açmasıyla çatışmanın başladığını söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü, Twitter hesabı üzerinden komandoların açılan ateşe karşılık verdiğini ve roket fırlatma alanını başarıyla vurduğunu açıkladı. Dört İsrail askerinin hafif yaralandığını açıklayan İsrail ordusu, komandoların operasyonun ardından bölgeden geri çekildiğini söyledi.

Karaya çıkamadılar

Hamas'ın basın açıklamasında ise, savaşçılarının İsrail birliklerini kıyıda durdurarak karaya çıkmalarının engellendiği ifade edildi. Açıklamada, "Kassam Tugayları'na bağlı özel bir grup, Siyonist deniz kuvvetlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesi sahiline askeri birlik indirme girişimini fark etmiş ve onlarla çatışmaya girmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, görgü tanıkları pazar TSİ 01.30'a dek iki taraf arasında çatışmaların sürdüğünü söyledi. Sudaniye bölgesinde peş peşe yoğun patlama seslerinin geldiğini anlatan görgü tanıkları, deniz çıkarma operasyonuna İsrail hücumbotları ve savaş helikopterlerinin katıldığını anlattı.

Ayrıca denizden işgale karşı direnen Kassam Tugayları'na, ağır makineli tüfekler, füze ve roketlerle saldırıldığı ifade edilirken, Filistinli direnişçilerin İsrail deniz komandolarına hafif makineli tüfek, havan topu ve roketatarlarla karşılık verdiği aktarıldı.

Kara harekâtına hazırlanıyorlar

Cumartesi günü konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, hükümetinin 48 saat içinde kara harekâtı konusunda bir karar vereceğini söylemişti.

İsrail hükümeti Gazze’ye karadan saldırma seçeneğini göz önünde bulundurduğunu, sınırdaki birliklerine yaklaşık 20 bin yedek asker daha eklediğini açıklamıştı.

Ölü sayısı 163'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişinin yanı sıra, bu gece Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümeti sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının daha önce Gazze'nin doğusundaki eş-Şucaiyye mahallesindeki bir eve düzenlediği saldırıda yaralanan bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında, Gazze'nin batısındaki Ensar Güvenlik Kompleksinde 1 kadın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 2 yaşında bir çocuk ve Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya beldesinde 1 kişi olmak üzere, 3 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kudra ayrıca saldırılarda 5 kişinin de yaralandığını kaydetti. Kudra, İsrail'in Pazartesi gününden beri Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e yükseldiğini, 1085 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail: 208 yaralı var

Öte yandan İsrail'deki Davut'un Kızıl Yıldızı adlı yardım kuruluşu, Gazze'den atılan füzeler nedeniyle 208 İsrailli'nin yaralandığını duyurdu.

"Yahudi Sesi" isimli internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Gazze'den atılan füzeler nedeniyle 11'i füze şarapneli isabet etmesi, 36'sı sığınaklara kaçarken düşmeleri, 6'sı alarm sesinden kaynaklanan trafik kazası ve 151'i panikleme sonucu olmak üzere 208 İsrailli yaralandı" ifadesine yer verildi.

Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılmış ve yakılarak öldürülmüştü. Olayların tırmanmasıyla İsrail, Pazartesi günü Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat" adı altında operasyon başlattığını duyurmuştu.