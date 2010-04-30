6 gün sonra Van'a su verildi

T24-



Van Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Cevat Boz, ekiplerin günlerdir yoğun bir şekilde çalıştığını ve halka su ulaştırmak için mücadele ettiklerini söyledi. Boz, “Halkımızın daha iyi su alması için bunu yapmak zorundaydık. 20 yıldır değiştirilmeyen vantuzlar, onarılmayan kaçakların tamamını bitirdik. Van halkımıza, 6 gün boyunca gösterdikleri sabır ve sağduyudan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Van Belediyesi 24 Nisan’da kentte suları keserek başlattıkları, ana ishale hattı üzerindeki bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını bitirerek şehre bugün su vermeye başladı. Birçok arızanın ve kaçakların bitirildiği ana ishale hattında 85 kişilik ekip, 6 gün boyunca gece gündüz çalıştı. 6 gündür 85 kişilik ekibin gece- gündüz çalıştığını belirten Van Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Cevat Boz, şöyle konuştu;



“6 gün boyunca Van halkının gösterdiği sabır için teşekkür ederiz. Halkımızın daha iyi su alması için bunu yapmak zorundaydık. 20 yıldır değiştirilmeyen vantuzlar, onarılmayan kaçakların tamamını bitirdik. Kaçaklar öyle bir duruma yol açmıştı ki, borularımızın geçtiği alanlarda bataklıklar meydana gelmişti. Birçok mahalleyi idare edecek suyumuz maalesef kaçaklar nedeniyle boşa akıp gidiyordu. Bunun için bu çalışmaları yapmamız gerekiyordu.”