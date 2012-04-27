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Kültür-Sanat

6. 'Genç Sahne' Tiyatro Festivali

İstanbul Bahçelievler Belediyesi “6. Genç Sahne” Tiyatro Festivali'ni Bahçelievler 'Yeni Sahne'de 4 - 14 Mayıs arasında gerçekleştirecek

27 Nisan 2012 21:13

Bahçelievler Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü  “Genç Sahne Tiyatro Festivali” bu yıl 4 - 14 Mayıs'ta Bahçelievle Belediyesi - Yeni Sahne ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Ulusal nitelikli festival; Profesyonel, Amatör, Üniversite Topluluklarını ağırlayacak.

 
Genç Sahne Tiyatro Festivali bu yıl “Bahar Sahnesi” sloganı ile yola çıkıyor. Bahçelievler Belediyesi’nin 10 gün boyunca ev sahipliği yapacağı festival, gençlerin sahnelerdeki varlığına tanık olmayı ve izleyiciyi genç sanatçılarla ve sanatçı adaylarıyla buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca zor şartlara rağmen ayakta durmaya çalışan genç sanatçılara bir teşekkür niteliğinde olacak olan bu organizasyonda, gençlere "genç sahneyle" kendini tanıtma imkânı sunulması da amaçlanmakta.
 
Birbirinden farklı yerli ve yabancı metinlerle, izleyiciye değişik lezzetler tattıracağına inanılan "Genç Sahne" Tiyatro Festivali’nin profesyonel ve amatör genç tiyatrocular için de tanışma imkânı olacağı düşünülmekte.
 

İşte festival içeriği

 
4 Mayıs Cuma
 
Saat: 14.00 – Söyleşi
“Tiyatro’da Oyunculuk”
HAKAN BİLGİN
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 17.00 – Pandomim Gösterisi
Yeni Sahne
 
Saat: 17.30 – Bağcılar Belediyesi Tiyatro Okulu
“SABAHIN GÖZÜYLE”
“DİLEK TAŞLARI”
Yazan: Sabiha Ünlü Yöneten: Funda Cansever
Yeni Sahne
 
Saat: 20.30 – BBTO/Birlik Sahnesi
“TÖREBE”
Yazan: M.Emin Kazcı Yöneten: Ulvi Alacakaptan
Yeni Sahne
 
5 Mayıs Cumartesi
 
Saat: 15.00 – Atölye Tayfası
“ANADOLU ANA’DOLU”
Yazan-Yöneten: Erkay Yavuz
Yeni Sahne
 
Saat: 17.00 – Drama Kumpanya
“HAYALLER VE GERÇEKLER”
Yazan: Kemal Oruç Yöneten: Kemal Oruç-Cihan Özdeniz
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 20.30 – Tiyatro Gen
“SAHTE CENNET”
Yazan-Yöneten: Tanzer Dökmen
Yeni Sahne
 
6 Mayıs Pazar
 
Saat: 15.00 – Bilgi Üniversitesi ‘İstasyon Oyuncuları’
“TEKRAR ÇAL SAM”
Yazan: Woody Allen Yöneten: Yavuz Çalışır
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 20.30 – Semaver Kumpanya
“METOT”
Yazan: Jordi Galceran Yöneten: Serkan Keskin
Yeni Sahne
 
7 Mayıs Pazartesi
 
Saat: 20.30 – Tiyatro Adam
“BÖLGE HASTANESİ”
Yazan: Hristo Boyçev Yöneten: Fatih Koyunoğlu
Yeni Sahne
 
8 Mayıs Salı
 
Saat: 15.00 – Tekirdağ Gençlik Merkezi
“KUVAY-İ MILLİYE”
Yazan: Nazım Hikmet Yöneten: Senem Batır
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 20.30 – Atölye Tayfası
“FEHİM PAŞA KONAĞI”
Yazan: Turgut Özakman Yöneten: Kerem Yılmaz
Yeni Sahne
 
9 Mayıs Çarşamba
 
Saat: 16.00 – Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü
“BEN ANADOLU”
Yazan: Güngör Dilmen Yöneten: Kollektif
Yeni Sahne
 
Saat:18.00 / 20.30 – Talimhane Tiyatrosu
“PİPPA”
Yazan: Deniz Altun Yöneten: Lerzan Pamir
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
10 Mayıs Perşembe
 
Saat: 17.00 – Moğusa Sanat Tiyatrosu
“İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK”
Yazan-Yöneten: İlke Susuzlu
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 20.30 – Tiyatro Ak’la Kara
“FARE KAPANI”
Yazan: Agatha Christie Yöneten: Burak Karaman, Elif Erdal
Yeni Sahne
 
11 Mayıs Cuma
 
Saat: 15.00 – Tiyatro Fatih
“GECE BOYUNCA”
Yazan: Coşkun Irmak Yöneten: Aydemir Gültekin
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 18.00 – Marmara Üniversitesi Drama Klübü
“UNUTULAN ADAM”
Yazan: Nazım Hikmet Yöneten: Batuhan Kozanoğlu-Sercan Şekerci
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 20.30 – Tiyatro Ak’la Kara
“TOM, DİCK VE HARRY”
Yazan: Michael-Ray Cooney Yöneten: Ali Altuğ
Yeni Sahne
 
12 Mayıs Cumartesi
 
Saat: 15.00 – Gazi Üniversitesi ‘Tiyatro Akademi’
“EĞLENCELİK-YENİ KİRACI-BOŞ ODALAR”
Yazan: Jouanneau-Ionesco-Stratiev Yöneten: Kollektif
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 17.30 – Atölye Çalışması
“DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ VE GÖSTERİSİ”
Akla Ziyan Oyuncular Topluluğu (AZOT)
S.Şeşen-M.Fikirsindi-E.Deniz-G.Yücel-A.Sak-Ö.Güngören
Yeni Sahne
 
Saat: 20.30 – İsimsiz Oyuncular Topluluğu
“AY AYY AYII..”
Yazan: Anton Çehov Yöneten: Serdar Eğitim
Yeni Sahne
 
13 Mayıs Pazar
 
Saat: 15.00 – Mardin Gap Gençlik Evi Tiyatro Topluluğu
“YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ”
Yazan: Aziz Nesin Yöneten: Gülşah Erdur
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 17.30 – Söyleşi
“Volkan Severcan ve Sahnekarlar”
Volkan Severcan – Melda Gür – Ayşen Gruda
Yeni Sahne
 
Saat: 20.30 – Sahnekarlar Tiyatrosu ‘Volkan Severcan’
“BAVUL”
Yazan: Sam Bobrick Yöneten: Bora Severcan
 
14 Mayıs Pazartesi
 
Saat: 15.00 – Karabağlar Belediye Tiyatrosu
“GIRGIRIYE ŞUGARPHANE MÜZİKHALİ”
Yazan: Müjdat Gezen Yöneten: Pelin Akman
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
Saat: 20.30 – Tena Tiyatro
“HANGİSİ KARISI”
Yazan: Ray Cooney Yöneten: Gökçe Çetiner
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
 

Oyuncu Tayfası Mayıs programı

 
Yetişkin Oyunları
 
2 Mayıs Çarşamba
Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu  “Onikinci Gece”
Yer: Yeni Sahne
 
3 Mayıs Perşembe
Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Onikinci Gece”
Yer: Yeni Sahne
 
22 Mayıs Salı
Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Fehim Paşa Konağı”
Yer: Yeni Sahne
 
23 Mayıs Çarşamba
Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Fehim Paşa Konağı”
Yer: Yeni Sahne
 
4-14 Mayıs Genç Sahne Tiyatro Günleri
 
Çocuk Oyunları
 
5 Mayıs Cumartesi
Saat: 12.00 Çocuk Oyunu “Ah İbiş Aman İbiş”
Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
6 Mayıs Pazar
Saat: 13.00 Çocuk Oyunu “Harikalar Diyarı”
Yer: Yenibosna Kültür Merkezi
 
12 Mayıs Cumartesi
Saat: 11.00 Çocuk Oyunu “Büyülü Ağaçlar”
Yer: Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi
 
11 Mayıs Cuma
Saat: 11.00 Çocuk Oyunu “Ah İbiş Aman İbiş”
Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
 
18 Mayıs Cuma
Saat: 11.00 Çocuk Oyunu “Büyülü Ağaçlar”
Yer:Yeni Sahne
 
20 Mayıs Pazar
Saat: 13.00 Çocuk Oyunu “Büyülü Ağaçlar”
Yer: Yenibosna Kültür Merkezi
 
26 Mayıs Cumartesi
Saat: 13.00 Çocuk Oyunu “Harikalar Diyarı”
Yer:Yeni Sahne
 
17 Mayıs Perşembe – Müzikal Konser
 

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