6. 'Genç Sahne' Tiyatro Festivali

Bahçelievler Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü “Genç Sahne Tiyatro Festivali” bu yıl 4 - 14 Mayıs'ta Bahçelievle Belediyesi - Yeni Sahne ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Ulusal nitelikli festival; Profesyonel, Amatör, Üniversite Topluluklarını ağırlayacak.

Genç Sahne Tiyatro Festivali bu yıl “Bahar Sahnesi” sloganı ile yola çıkıyor. Bahçelievler Belediyesi’nin 10 gün boyunca ev sahipliği yapacağı festival, gençlerin sahnelerdeki varlığına tanık olmayı ve izleyiciyi genç sanatçılarla ve sanatçı adaylarıyla buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca zor şartlara rağmen ayakta durmaya çalışan genç sanatçılara bir teşekkür niteliğinde olacak olan bu organizasyonda, gençlere "genç sahneyle" kendini tanıtma imkânı sunulması da amaçlanmakta.

Birbirinden farklı yerli ve yabancı metinlerle, izleyiciye değişik lezzetler tattıracağına inanılan "Genç Sahne" Tiyatro Festivali’nin profesyonel ve amatör genç tiyatrocular için de tanışma imkânı olacağı düşünülmekte.

İşte festival içeriği

4 Mayıs Cuma

Saat: 14.00 – Söyleşi

“Tiyatro’da Oyunculuk”

HAKAN BİLGİN

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 17.00 – Pandomim Gösterisi

Yeni Sahne

Saat: 17.30 – Bağcılar Belediyesi Tiyatro Okulu

“SABAHIN GÖZÜYLE”

“DİLEK TAŞLARI”

Yazan: Sabiha Ünlü Yöneten: Funda Cansever

Yeni Sahne

Saat: 20.30 – BBTO/Birlik Sahnesi

“TÖREBE”

Yazan: M.Emin Kazcı Yöneten: Ulvi Alacakaptan

Yeni Sahne

5 Mayıs Cumartesi

Saat: 15.00 – Atölye Tayfası

“ANADOLU ANA’DOLU”

Yazan-Yöneten: Erkay Yavuz

Yeni Sahne

Saat: 17.00 – Drama Kumpanya

“HAYALLER VE GERÇEKLER”

Yazan: Kemal Oruç Yöneten: Kemal Oruç-Cihan Özdeniz

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 20.30 – Tiyatro Gen

“SAHTE CENNET”

Yazan-Yöneten: Tanzer Dökmen

Yeni Sahne

6 Mayıs Pazar

Saat: 15.00 – Bilgi Üniversitesi ‘İstasyon Oyuncuları’

“TEKRAR ÇAL SAM”

Yazan: Woody Allen Yöneten: Yavuz Çalışır

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 20.30 – Semaver Kumpanya

“METOT”

Yazan: Jordi Galceran Yöneten: Serkan Keskin

Yeni Sahne

7 Mayıs Pazartesi

Saat: 20.30 – Tiyatro Adam

“BÖLGE HASTANESİ”

Yazan: Hristo Boyçev Yöneten: Fatih Koyunoğlu

Yeni Sahne

8 Mayıs Salı

Saat: 15.00 – Tekirdağ Gençlik Merkezi

“KUVAY-İ MILLİYE”

Yazan: Nazım Hikmet Yöneten: Senem Batır

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 20.30 – Atölye Tayfası

“FEHİM PAŞA KONAĞI”

Yazan: Turgut Özakman Yöneten: Kerem Yılmaz

Yeni Sahne

9 Mayıs Çarşamba

Saat: 16.00 – Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü

“BEN ANADOLU”

Yazan: Güngör Dilmen Yöneten: Kollektif

Yeni Sahne

Saat:18.00 / 20.30 – Talimhane Tiyatrosu

“PİPPA”

Yazan: Deniz Altun Yöneten: Lerzan Pamir

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

10 Mayıs Perşembe

Saat: 17.00 – Moğusa Sanat Tiyatrosu

“İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK”

Yazan-Yöneten: İlke Susuzlu

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 20.30 – Tiyatro Ak’la Kara

“FARE KAPANI”

Yazan: Agatha Christie Yöneten: Burak Karaman, Elif Erdal

Yeni Sahne

11 Mayıs Cuma

Saat: 15.00 – Tiyatro Fatih

“GECE BOYUNCA”

Yazan: Coşkun Irmak Yöneten: Aydemir Gültekin

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 18.00 – Marmara Üniversitesi Drama Klübü

“UNUTULAN ADAM”

Yazan: Nazım Hikmet Yöneten: Batuhan Kozanoğlu-Sercan Şekerci

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 20.30 – Tiyatro Ak’la Kara

“TOM, DİCK VE HARRY”

Yazan: Michael-Ray Cooney Yöneten: Ali Altuğ

Yeni Sahne

12 Mayıs Cumartesi

Saat: 15.00 – Gazi Üniversitesi ‘Tiyatro Akademi’

“EĞLENCELİK-YENİ KİRACI-BOŞ ODALAR”

Yazan: Jouanneau-Ionesco-Stratiev Yöneten: Kollektif

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 17.30 – Atölye Çalışması

“DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ VE GÖSTERİSİ”

Akla Ziyan Oyuncular Topluluğu (AZOT)

S.Şeşen-M.Fikirsindi-E.Deniz-G.Yücel-A.Sak-Ö.Güngören

Yeni Sahne

Saat: 20.30 – İsimsiz Oyuncular Topluluğu

“AY AYY AYII..”

Yazan: Anton Çehov Yöneten: Serdar Eğitim

Yeni Sahne

13 Mayıs Pazar

Saat: 15.00 – Mardin Gap Gençlik Evi Tiyatro Topluluğu

“YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ”

Yazan: Aziz Nesin Yöneten: Gülşah Erdur

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 17.30 – Söyleşi

“Volkan Severcan ve Sahnekarlar”

Volkan Severcan – Melda Gür – Ayşen Gruda

Yeni Sahne

Saat: 20.30 – Sahnekarlar Tiyatrosu ‘Volkan Severcan’

“BAVUL”

Yazan: Sam Bobrick Yöneten: Bora Severcan

14 Mayıs Pazartesi

Saat: 15.00 – Karabağlar Belediye Tiyatrosu

“GIRGIRIYE ŞUGARPHANE MÜZİKHALİ”

Yazan: Müjdat Gezen Yöneten: Pelin Akman

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Saat: 20.30 – Tena Tiyatro

“HANGİSİ KARISI”

Yazan: Ray Cooney Yöneten: Gökçe Çetiner

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Oyuncu Tayfası Mayıs programı

Yetişkin Oyunları

2 Mayıs Çarşamba

Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Onikinci Gece”

Yer: Yeni Sahne

3 Mayıs Perşembe

Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Onikinci Gece”

Yer: Yeni Sahne

22 Mayıs Salı

Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Fehim Paşa Konağı”

Yer: Yeni Sahne

23 Mayıs Çarşamba

Saat: 20:00 Yetişkin Oyunu “Fehim Paşa Konağı”

Yer: Yeni Sahne

4-14 Mayıs Genç Sahne Tiyatro Günleri

Çocuk Oyunları

5 Mayıs Cumartesi

Saat: 12.00 Çocuk Oyunu “Ah İbiş Aman İbiş”

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

6 Mayıs Pazar

Saat: 13.00 Çocuk Oyunu “Harikalar Diyarı”

Yer: Yenibosna Kültür Merkezi

12 Mayıs Cumartesi

Saat: 11.00 Çocuk Oyunu “Büyülü Ağaçlar”

Yer: Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi

11 Mayıs Cuma

Saat: 11.00 Çocuk Oyunu “Ah İbiş Aman İbiş”

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

18 Mayıs Cuma

Saat: 11.00 Çocuk Oyunu “Büyülü Ağaçlar”

Yer:Yeni Sahne

20 Mayıs Pazar

Saat: 13.00 Çocuk Oyunu “Büyülü Ağaçlar”

Yer: Yenibosna Kültür Merkezi

26 Mayıs Cumartesi

Saat: 13.00 Çocuk Oyunu “Harikalar Diyarı”

Yer:Yeni Sahne

17 Mayıs Perşembe – Müzikal Konser