6 gazeteci 18 gündür gözaltında; savcı izinden döndü ama ifade alma işlemi başlamadı!

ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan, eski Diken editörü Tunca Öğreten, Yolculuk gazetesi imtiyaz sahibi Eray Sargın, DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, muhabiri Metin Yoksu ve BirGün muhasebe çalışanı Mahir Kanaat bugün gözaltındaki 18’inci gününü doldurdu. Operasyon sonrası izne çıkan savcı bu hafta başı izinden döndü ancak ne Emniyet’te ne de savcılıkta ifade alma işlemi için adım atıldı.

"10 Ocak 'Çalışamayan ve Tutuklanan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmalı!"

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, gazeteciler Okatan, Öğreten, Sargın, Çelik, Yoksu ve Kanaat, 25 Aralık’ta gözaltına alınmış, ardından gözaltı kararı 30 güne çıkarılmıştı. Gazetecilerin avukatları gizlilik kararı nedeniyle müvekilleri hakkıdaki suçlamaları öğrenemedi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ise suçlamaların RedHack ile ilgili olduğunu öne sürmüştü. Gazeteciler 18 gündür, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü nezarethanesinde tutuluyor. Gözaltına alındığı günden beri açlık grevinde olan Okatan, enfeksiyon geçiriyor. Okatan’ın avukatı Özlem Gümüştaş, soruşturma savcısının bu hafta izinden döndüğünü ancak kendisiyle görüştürülmediklerini belirterek “Savcılık kaleminden bu hafta içinde de ifadelerin alımına geçilmeyeceği bilgisini aldık. Savcı 30 gün gözaltı süresini kullanacak gibi görünüyor” dedi. Gümüştaş, Okatan’ın kaldığı koğuşta 3 tane yatak olduğunu belirterek, “Yatak bile denemez. Bir somya üzerinde ince bir minder ve battaniye var. Koğuşta 5 kişi oldukları için 2 kişi yerde yatıyor. Koğuş çok pis ve havasız. Şiddetli bel ağrısı çekiyor, açlık grevinde olduğu için ilaç kullanmıyor. Günlük doktor kontrolünden geçiyor, düzenli olarak şeker ve tuz kullanıyor. Durumları değişmediği sürece açlık grevini sürdürme tutumunda” dedi.

Delil bulmak için...

Çelik ve Yoksu’nun avukatı Özcan Kılıç ise müvekkillerinin gazete okuyup, televizyon izleme gibi olanakları bulunmadığına dikkat çekerek, "Dışarıda olup bitenleri bizden öğreniyorlar. Haklarında delil adına somut bir şey de yok. Delil bulmak için tutuyorlar" dedi. Eray Sargın’ın avukatı Erman Öztürk de gazetecilerin banyo ihtiyaçlarını gideremediğini aktararak, bu durumu "doğal bir işkence süreci" olarak nitelendirdi.

Bozdağ’a sordular

Uluslararası ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan gözaltındaki gazetecilere hükümete yakın medya kuruluşlarında yöneltilen suçlamalara yanıt vermesi istenddi. Açıklamada, bu ihlallerin Avrupa Konseyi Gazetecileri Koruma Platformu ve Medya Özgürlüğü Haritalandırması projesine bildirileceği aktarıldı.