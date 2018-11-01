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6 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

3 FETÖ ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA Samsun merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı,, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

01 Kasım 2018 20:32

3 FETÖ ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA
Samsun merkezli 10 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 3\'ü tutuklandı,, 3\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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