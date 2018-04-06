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Spor

6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışını Bilal Erdoğan yapacak

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) - GELENEKSEL Türk Okuçuluğunun kalbi bugün ve yarın Kastamonu'da atacak

06 Nisan 2018 15:11

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) - GELENEKSEL Türk Okuçuluğunun kalbi bugün ve yarın Kastamonu\'da atacak.
​Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan 6\'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri, 2 gün süreyle Kastamonu\'da gerçekleştirilecek. Yarışmaların yarınki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katılacak. Müsabakalara Amasya, Bartın, Düzce, Karabük, Samsun, Tokat ve Kastamonu\'dan 280 sporcunun katılması beklenirken etkinlik kapsamında sanatçılar Esat Kabaklı ve Arslanbek Sultanbekov konser verecek.
(FOTOĞRAFLI)

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