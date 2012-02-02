-6 fakülteye dekan atandı ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - YÖK'ün genel kurulunda 5 vakıf üniversitesinin rektör adayları belirlendi ve 6 fakülteye dekan ataması yapıldı. YÖK Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, genel kurulda eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra bazı vakıf üniversitelerinin rektör adaylarının belirlenmesi ve dekan atamalarını kapsayan gündem maddelerinin görüşüldüğü bildirildi. Açıklamada, 5 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği belirtildi. Buna göre, Acıbadem Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necmettin Pamir, Altın Koza Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu, Özyeğin Üniversitesi'ne Prof. Dr. Erhan Erkut ve Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne Prof. Dr. Cihat Göktepe rektör adayı olarak belirlendi. Toplantıda Atılım Üniversitesi Tasarım-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Cüneyt Elker, Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Dilek Doltaş, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Erhan Güzel, İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Durmuş Dündar, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Özyeğin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Canan Ergin atandı. Toplantıda ayrıca, İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı'nın kurmak istediği ''MEF Üniversitesi''ne ilişkin sunum izlendi ve olumlu görüşle konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildi.