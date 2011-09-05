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Kültür-Sanat

6 Eylül’de 'KoroFest' diyeceğiz!

Türkiye’nin ilk gençlik koroları festivali 'KoroFest', 6-11 Eylül arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

05 Eylül 2011 03:00




BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com
www.twitter.com/baturf

Türkiye’nin ilk gençlik koroları festivali 'KoroFest', 6-11 Eylül arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Boğaziçili öğrencilerin girişimiyle 2009'da düzenlenmeye başlanan ve bugün Avrupa’nın sayılı koro festivalleri arasına giren organizasyon, dünyada koro müziğine gönül veren herkesi İstanbul'da buluşturma amacında...


KoroFest, üçüncü yaşında da koro müziğinin seçkin örneklerini İstanbul’da ağırlamayı sürdürüyor. Yılın edikkat çeken iki ismi Cantemus Pro Musica (Macaristan) ve Carmina Slovenica (Slovenya)’nın performansları 7 Eylül akşamı ardı ardına Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda(CRR) izlenebilecek.


Toplam 11 koronun katılacağı festival kapsamında ayrıca; koro çalıştayları, müzik öğretmenleri için seminer dizisi, Cem Mansur ve Hasan Uçarsu ile koro konulu söyleşiler, yetkin şeflerin yöneteceği devasa festival korosu (Karmina Silec, Denes Szabo ve İbrahim Yazıcı ile), akustik dinletiler ve müzikli film gösterimleri gerçekleştirilecek.


Festival mekanları, Boğaziçi Üniversitesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Beyoğlu St. Antuan Kilisesi, Harbiye St. Esprit Kilisesi ve Caddebostan Kültür Merkezi olarak belirlenmiş.


KoroFest, Avrupa Korolar Federasyonu(European Choral Association) tarafından tavsiye edilen festivaller arasında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da destekleniyor. 




KoroFest 2011
6-11 Eylül
Katılım irtibat: Büşra Mutlu (+90)537 287 48 26
www.korofest.com



7 Eylül akşamı CRR Konser Salonu’nda düzenlenecek gala gecesinde, uluslararası ödüllü iki kadın korosu 'Cantemus Pro Musica' ve 'Carmina Slovenica' İstanbullu sanatseverlerle merhaba diyecek.

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