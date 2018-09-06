6 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu!

- \"Milli takım kapısı benim için kapandı\"

- \"Mesut, \'Ben Türk\'üm\' dedi\"

- \"Ünal hocanın yaklaşımı sahaya yansıyor\"

- \"Yapılan transferler nokta atışı\"

- \"Ülkedeki gençleri alıp Avrupa\'da oynatmak lazım\"

- \"Şenol hocayı tartışanlar futboldan anlamıyordur\"

- \"Türkiye\'nin zamanı geldi\"

- \"Galibiyetlerin ardından kolbastı devam edecek\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.20 A Milli Takım, Trabzon\'a gidecek

12.45 Millilerin Trabzon\'a varışı

18.30 Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Milliler, Rusya maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

RUSYA MİLLİ TAKIMI

12.00 Rusya Milli Takımı son çalışmasını yapacak. (İBO-OLGU)

13.00 Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak

FENERBAHÇE

- Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek

11.00 Sarı lacivertli kulüp, \'Resmi Bahis Sponsorluğu\' anlaşması imzalayacak (ÜLKER STADYUMU)

GALATASARAY

- Kasımpaşa maçının hazırlıkları çift idmanla sürecek

BEŞİKTAŞ

11.00-18.00 Siyah beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek

TRABZONSPOR

10.00-16.00 Bordo mavili takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek

VOLEYBOL

10.00 Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kadın Milli Takımı oyuncuları, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısına katılacak (BURHAN FELEK)

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak