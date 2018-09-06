6 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu!
- \"Milli takım kapısı benim için kapandı\"
- \"Mesut, \'Ben Türk\'üm\' dedi\"
- \"Ünal hocanın yaklaşımı sahaya yansıyor\"
- \"Yapılan transferler nokta atışı\"
- \"Ülkedeki gençleri alıp Avrupa\'da oynatmak lazım\"
- \"Şenol hocayı tartışanlar futboldan anlamıyordur\"
- \"Türkiye\'nin zamanı geldi\"
- \"Galibiyetlerin ardından kolbastı devam edecek\"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.20 A Milli Takım, Trabzon\'a gidecek
12.45 Millilerin Trabzon\'a varışı
18.30 Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Milliler, Rusya maçının hazırlıklarını tamamlayacak (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
RUSYA MİLLİ TAKIMI
12.00 Rusya Milli Takımı son çalışmasını yapacak. (İBO-OLGU)
13.00 Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak
FENERBAHÇE
- Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek
11.00 Sarı lacivertli kulüp, \'Resmi Bahis Sponsorluğu\' anlaşması imzalayacak (ÜLKER STADYUMU)
GALATASARAY
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları çift idmanla sürecek
BEŞİKTAŞ
11.00-18.00 Siyah beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çift idmanla devam edecek
TRABZONSPOR
10.00-16.00 Bordo mavili takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek
VOLEYBOL
10.00 Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kadın Milli Takımı oyuncuları, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısına katılacak (BURHAN FELEK)
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak