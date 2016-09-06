6 Eylül İngiltere basın özeti

Financial Times, Pazar günü Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan seçimlerden çıkan sonuçla birlikte '[Almanya Başbakanı]Merkel'in yenilmezlik havasını kaybettiğini' yazıyor.

Merkel'in şu ana kadar tüm seçimleri "güven" duygusu üzerinden kazandığını belirten Financial Times, Almanya Başbakanı'nın mülteci politikası nedeniyle kaybettiği güvenin ne kadarını geri kazanabileceği sorusunun cevap beklediğine dikkat çekiyor.

2015 başında, yani henüz Avrupa'daki mülteci krizi patlak vermemişken, Merkel'e olan güvenin toplumda yüzde 75 civarında olduğu, son kamuoyu yoklamalarında ise bu oranın yüzde 44'lere kadar düştüğü belirtiliyor.

Almanya'da 2017 sonbaharında genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Financial Times, Merkel'in bu seçimlere katılıp katılmayacağını açıklamadığını hatırlatıyor.

Guardian da seçim sonuçlarının artık Merkel'in zamanının dolduğunu gösteriyor olabileceğini yazıyor.

Merkel'in partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 4 oy kaybına uğrayarak yüzde 19 oranında oyla seçimlerden üçüncü parti olarak çıkmıştı.

Independent'ın internet sayfasında yer alan haberde, Irak Şam İslam Devleti örgütünün Irak ve Suriye'de son zamanlarda yaşadığı toprak kayıplarının ardından, IŞİD saflarına kaıtlmış olan binlerce Batılı cihatçının ülkelerine geri dönme ihtimali olduğuna dikkat çekiliyor.

Gazete, güvenlik birimlerinin bu cihatçıların Avrupa'ya geri dönmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığını yazıyor.

IŞİD'e katılan Batılı cihatçıları "saatli bombaya" benzeten güvenlik yetkilileri, silah kullanma konusunda çok iyi eğitilmiş bu militanların yakın zamanda kendi ülkeleri için büyük tehlike oluşturabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Ancak yine de Avrupa'ya henüz bu şekilde bir "cihatçı akını" yaşanmadığını belirten Independent, son sekiz ayda İngiltere'ye geri dönen İngiliz IŞİDlilerin sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade ediyor.

Haberde Suriye savaşının başlamasından bu yana 27 binden fazla yabancının IŞİD'e katıldığının tahmin edildiği, bunlardan 5 bin ila 7 bin kadarının Avrupa'dan gittiği belirtiliyor.

Guardian gazetesinde sonuçları yayınlanan yeni bir araştırma, hafıza kaybı ile kendini gösteren Alzheimer gibi beyin hastalıklarının, hava kirliliği ile tetikleniyor olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırma kirli havada bulunan zehirli nanoparçacıkların "çok fazla miktarda" beyin dokusuna yapışıp kaldığını gösterdi.

Araştırma Meksika ve İngiltere'deki, yaşları 3 ile 92 arasında değişen 37 kişinin beyin dokuları üzerinde yapıldı.

Dokularda normalin üzerinde manyetit (mıknatıs özelliği olan doğal demir oksidi) madde bulundu.

Alzheimer'in en önemli nedenlerinden birinin beyin hücrelerinin oksitlenerek bozulması.

Uzmanlar buradan yola çıkarak bu manyetit parçacıkların beyne zarar verebileceği ve Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyebileceği ön görünsünde bulundu.

Uzmanlar yine de hava kirliliğinin Alzheimer ile doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek için çok erken olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere'deki Alzheimer Araştırma Merkezi de insanların yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin Alzheimer üzerindeki etkisinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Guardian, İngiltere ve Galler'de kadınlara şiddet uygulama suçundan ceza alanların sayısında büyük bir artış olduğunu yazıyor.

Savcılığın verdiği bilgiye göre, internet üzerinden işlenen suçlar da dahil omak üzere kadınlara yönelik cinsel saldırı, aile içi şiddet ve tecavüz oranı önceki yıla kıyasla yüzde 10 arttı.

Haberde özellikle kadınları aşağılama, tehdit ve kontrol etme yolu olarak sosyal medyanın giderek artan bir şekilde kullanıldığına dikkat çekiliyor.

İnternette özellikle öç almak için kadınların çıplak fotoğraf ve videolarını yayınlamak, sosyal medya üzerinden kadına yönelik işlenen suçlardan biri. Guardian geçen yıl bu nedenle 206 dava açııldığını belirtiyor.

Ülkede açılan her beş davadan birinin kadınlara yönelik işlenen suçlarla ilgili olduğu da haberde verilen bilgiler arasında.