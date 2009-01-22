6 denizci görev yolunda şehit

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne bağlı Değirmendere Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında, çarpıştığı kamyonla birlikte yaklaşık 10 metrelik istinad duvarından aşağıya uçan otomobilin içerisindeki 2 deniz subayı ile 4 deniz astsubayı oldukları öğrenilen 6 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Gölcük'ten görevli olarak Erdek'e gitmek üzere yola çıkan ve henüz Kamramürsel istikametine doğru gitmekteyken, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TE 624 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 AP 690 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyon, daha sonra altına aldığı otomobili de beraberinde sürükleyerek yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinad duvarından aşağıya düştü.



Kazada, kamyonun altında kalan otomobilin içerisinde bulunan ve aralarında bir de yüzbaşının olduğu belirtilen 6 Subay ile 4 deniz Astsubayı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, adı henüz açıklanmayan kamyon sürücüsü ise yaralandı.



Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte askeri yetkililer de geldi. Otomobilin içerisindeki cesetler, çıkarılarak Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na ait Deniz Hastanesi'ne götürüldü.



Ölen askerlerin kimlikleri belirlendi



Gölcük'ün Değirmendere İlçesinde meyldana gelen korkunç kazada yaşamını yitiren askerlerin Deniz Yüzbaşı Volkan Aşkın, Deniz Yüzbaşı Murat Kaya, Deniz Teğmen Çağlar Akkoç, astsubaylar Murat Korkmaz, Caner Kabakçı ve Ulaş Öner oldukları belirlendi. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Erkan Çakar ise Gölcük Deniz Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor