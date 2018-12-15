6 çocuk babası, çöpten topladığı atıkları satarak ailesini geçindiriyor

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde 6 çocuk babası Vahdettin Binen (55), çöpten topladığı atıkları satarak ailesini geçindiriyor.

Silvan ilçesinde sokaklarda çöp konteynerlerinden plastik, demir ve kağıt toplayan Vahdettin Binen, 6 çocuğu ve eşini geçindiriyor. Babasından kalan gecekonduda oturan Binen, aylık gelirinin yaklaşık bin 500 lira olduğunu söyledi. Çöplerdeki kötü kokulara çocuklarına bir ekmek götürmek için katlandığını belirten Binen, işe sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladığını dile getirdi. Çocuklarının eğitimlerini aksatmayacağını anlatan Binen, \"Bir çocuğum da cezaevinde. Ona da bakmak zorundayım. Benim herhangi bir işim yok. Çalışmadığım gün çocuklarımla birlikte aç kalacağız. Geçimimizi çöplerden topladığım malzemelerden sağlıyorum. Herhangi bir sosyal yardım ve destek almıyorum. Kötü kokulara rağmen, gecenin geç saatlerine kadar çöpten malzeme toplayarak çalışıyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI