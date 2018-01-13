T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 çocuğu ile ortada kalan baba iş istiyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da eşi tarafından terk edildikten sonra 6 çocuğuyla ortada kalan ve çalışamayan 36 yaşındaki Kadir Ablak, çocuklarına bakabilmek için iş istedi

13 Ocak 2018 16:49

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da eşi tarafından terk edildikten sonra 6 çocuğuyla ortada kalan ve çalışamayan 36 yaşındaki Kadir Ablak, çocuklarına bakabilmek için iş istedi.
Çorum\'un Bahçelievler Mahallesi\'nde en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 15 yaşında 6 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Kadir Ablak, iş aradığını ve çocuklarına daha sağlıklı bir ortam sağlamak istediğini söyledi. Devletin yaptığı bazı yardımlarla 6 çocuğuna baktığını anlatan Ablak, şöyle dedi:
“6 çocuğum var. Eşim bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı evi terk edip gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Boşanmak için daha önce müracaatımız olmuştu. 2 ya da 3 ayda bir gelir gider. En son Sivas’ta çalıştığım sırada telefonum çaldı. Belediyeden kömür yardımı için aradıklarını söylediler. Eşime ulaşamamışlar. Ben de ulaşamayınca Çorum’a geldim. Geldiğimde eşim evde yoktu. Çocuklarım perişan durumdaydı. Yine evi terk ettiğini kızım söyledi. Nerede olduğunu bilmiyorum. 6 çocukla ortada kaldım. Çocuklarımın 3’ü okula gidiyor. Gündüzleri 4 aylık oğlum ve diğer okula gitmeyen çocuklarıma ben bakıyorum. Benim tek isteğim; düzenli bir işimin olması. Çocuklarım olmadan yapamam. Onlar benim her şeyim.  Devletimiz yardım yapıyor. Ancak, bana önce bana bir iş verilmesini istiyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAKadir AblakBahçelievler MahallesiDevletinAblakşöyleEşimNeredeBoşanmakSivastaBelediyedenEşimeBenGündüzleriBenimOnlarDevletimizAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24