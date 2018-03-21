6 çocuğa istismar davasında, sanığın tutukluluğuna devam kararı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da iş yerinde 6 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 180 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Fırat Gökarslan\'ın (40) tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, Bursa\'ya bağlı merkez Osmangazi ilçesinde 2016 yılında meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde motosiklet tamirciliği yapan Fırat Gökarslan, yanında çalışan 15-18 yaşları arasındaki A.Ş., K.A., M.C.A. ve E.T. ile bu çocukların arkadaşları olan F.A. ve S.F.\'ye farklı zamanlarda kendisine ait iş yerinde cinsel istismarda bulundu. Gökarslan daha sonra tamirhanesini satarak büfe açtı ve burada da sık sık yanına çağırdığı çocuklara büfenin arkasındaki depoda istismarda bulundu. Çocuklara da kendi aralarında ilişkiye girmeleri için baskı uyguladığı öne sürülen Fırat Gökarslan, bu anları kendi cep telefonu ile kaydetti. Çektiği görüntüleri büfedeki bilgisayarına aktaran Gökarslan bir süre sonra iş yerini başka birine devretti. Büfenin yeni sahibi ise bilgisayarı incelerken istismar görüntüleriyle karşılaşınca, polise haber verdi.

Geçen yıl ocak ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetci mahkemece tutuklanan Fatih Gökarslan hakkında, Bursa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde istismarda bulunduğu 6 çocuk için ayrı ayrı \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından, 30\'ar yıldan toplam 180 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada ifade veren sanık Gökarslan, şikâyetçi olan 6 çocuktan 4\'ünün yanında çalıştığını belirtip, kendileri ile ilişkiye girmediğini, yalnız bazıları ile şakalaştığını, bunda da art niyeti olmadığını ileri sürdü.

Mağdurların yaşlarının 18\'den küçük olması nedeniyle basına kapalı görülen duruşmada, tutuklu sanık Fatih Gökarslan\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



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