6. cinayetinden sonra anca yakalanabildi

T24

Altıncı cinayeti işledi, yakalandı!



Eskişehir’de aynı aileden 5 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan İhsan Doğu, dün aynı aileden Ziya Akın’ı da öldürdükten sonra yakalandı







Eskişehir’de Toprak ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan İhsan Doğu, aynı aileden Ziya Akın’ı da öldürdürdü. Olaydan sonra kaçan İhsanDoğu, jandarmanın düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalandı. Komşusu Toprak Ailesi’nin evine iki kez baskın düzenleyerek 5 kişiyi öldüren ve yaklaşık 3 aydır yakalanamayan İhsan Doğu, dün yeniden ortaya çıktı.







İki kez baskın düzenlediği Toprak ailesinin evinin karşısında, kiracı olan damadının boşalttığı eve gelen İhsan Doğu, burada pusuya yattı. Geçen cuma günkü Mehmet Sadık Toprak’ı öldürdüğü baskında kurtulan ikizi Mehmet Emin Toprak’ı öldürmek için fırsat kolladığı ileri sürülen İhsan Doğu, ilk baskında öldürdüğü Yusuf Toprak’ın eniştesi 71 yaşındaki Ziya Akın’ın bisikletle geldiğini gördü. İhsan Doğu saklandığı evin penceresinden, Toprak Ailesi’nin evine bitişik olan evinin kapısında bisikletten inen Ziya Akın’a pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.





İki tüfek bulundu



Ziya Akın yaşamını yitirirken, silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar hemen 156 Jandarma İmdat telefonuna ihbarda bulundu. Hemen olay yerine giden jandarma çevreyi kuşattı. İhsan Doğu, duvarlardan atlayıp bahçelerde izni kaybettirmeye çalışırken görüldü. Hemen o bölgeye giden jandarma timleri bitkin halde bir duvardan atlamaya çalışan İhsan Doğu’yu yakaladı.





Linç etmek istediler



Seri cinayetlerin 6’ncısını işledikten sonra yakalanan İhsan Doğu’ya ait 2 tüfek ile mahalleye kadın kılığında girerken kullandığı siyah çarşaf ele geçirildi. Bu arada zanlının yakalandığını öğrenen belde halkı, Doğu’nun tutulduğu evin çevresinde toplandı. Yaklaşık 1 saat sonra karakola götürülmek üzere evden çıkarılan Doğu, köylüler tarafından linç edilmek istendi. Yetkililer, Doğu’nun son kurbanı olan Ziya Akın’ın da daha önce öldürülen Toprak ailesinin akrabası olduğunu bildirdi.







5 Ağustos’ta, Koyunlar Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Yusuf Toprak (64), eşi Fatma Toprak (60), oğlu Selahattin Toprak (39) ile yeğeni Zeynep Toprak’ı (48) evlerinde pompalı tüfekle öldüren İhsan Doğu, olaydan yaralı olarak kurtulan Sadık Toprak’ı (35) da geçen hafta öldürerek kaçmıştı.



Seri cinayetleri, Toprak ailesi ve yakınlarının kendisine oluşturduğu baskı, hakaret ve tehditler yüzünden işlediğini öne süren İhsan Doğru, götürüldüğü İl Jandarma Komutanlığı’nda bir süre ifadesi alındı.



Mahalleli, İhsan Doğu’nun yakalandığı haberini aldıktan sonra toplandıkları evin önünde zanlıyı linç etmek istedi.





