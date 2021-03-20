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Yaşam

6 büyük kentte yaşayan 10,5 milyon kişi, riskli konutta oturuyor

"İstanbul, içerisinde yaşayan nüfusla birlikte ciddi bir riskle karşı karşıya"

20 Mart 2021 19:19

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) Türkiye'deki konut stokuna ilişkin yaptığı araştırmada, ülkenin 6 büyük kentinde 10,5 milyon kişinin 17 yaş ve üzeri binalarda ikamet ettiği belirlendi.

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