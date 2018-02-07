6. Britanya Kebap Ödülleri Finalistleri Açıklandı

Celal Sönmez / Londra, 7 Şubat (DHA) – Londra’da 12 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Britanya Kebap Ödülleri için finalist kebap işletmelerin açıklanmasıyla geri sayım başladı.

Londra merkezinde Westminster Park Plaza Hotel’de altıncısı düzenlenecek olan ödül töreni için tüm hazırlıklar sürerken, ödüller için jüri bir araya geldi.

Jürinin aday gösterilen binlerce kebap işletmeleri arasından seçtiği kısa liste Britanya Kebap Ödülleri www.britiskebabawards.co.uk sitesinde açıklandı. 16 farklı kategoride tüm Britanya’yı kapsar şekilde seçilen kebap işletmeleri her kategoride yaklaşık 10’ar finalist olarak yarışıyorlar.

Kısa listeye kalan finalistler için oylama sitesinde özel link verilen kebap işletmeleri şimdi müşterilerinden 28 Şubat’a kadar oy isteyecekler.

Jürinin hijyen puanı, internette beğeni oranı ve alınan oylara göre belirlediği finalistlerin kısa listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Başbakan Therasa May ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın şimdiden destek mesajı gönderdikleri 12 Mart’ta yapılacak görkemli ödül törenine katılım için www.britiskebabawards.co.uk bilet ayrıltılması yeterli olacağını söyleyen yetkililer 6. yılında kebap ödüllerinin medya, siyaset ve iş dünyası tarafından ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söylediler. Ödüllerin kurucusu İbrahim Doğuş ödüller ile kebapçılara dair pozitif yaklaşımın arttığını, kebabın sağlıklı bir yemek seçeneği olduğunun anlaşıldığını ve aday gösterilen kebapçıların da işlerinin arttığını söyledi. (Fotoğraflı)

6. Britanya Kebap Ödülleri Kısa Listesi

Just Eat En iyi Paket Servis

• Irmak B B Q

• Kashmir Balti House

• Marmaris Kebab & Pizza Place

• Wellingborough Kebab House

• Kebabalicious

• Kebab Ye

• King Kebab House

• Dom\'s Place

• Charcoal Grill Turkish Restaurant

• Urban Spice Manchester

Yılın şefi

• Besnik Hajdari /Javit\'s Gilmerton

• Aziz Gezer / Uni Kebab

• Bektas Avci / Merhaba

• Emrullah Sasmaz /Abra Kebabra

• Bulent Demir / Misya Meze & Grill

• Erhan Karakoc / Istanblue

• Haci Akdogan /Haz Restaurant

• Ali Dirik / Mangal 2 Restaurant

• Ali Cicek / Cyprus Mangal

• Mazlum Demir / Skewd Kitchen

Müşteri memnuniyeti

• Uni Kebab

• Arabica Bar & Kitchen

• Greek On The Street

• Malpas Barbeque

• A\'la Turka Turkish Barbecue & Grill Restaurant

• Olives and Meze

• Kabul City Restaurant

• Misya Meze & Grill

• Sahadet

• Hiba Express

En ekonomik restoran

• The Meze Bromley

• Akarsu Turkish Restaurant & Grill

• Gokyuzu

• Aslan Bar & Grill

• Persian Paradise Restaurant

• Turkish Kitchen

• Petek Restaurant

• Sultan Sofrasi

• Divan

En iyi yeni kebap restoranı/kebap dükkanı Londra/Londra dışı

• Meze Lounge Sidcup

• Istanbul Grill

• Can\'s Meze Upminster

• The Royal Albion Kebab King

• Pita and Brew

• Melin Bar & Restaurant

• Rakki Rakkas

• Pircio

• The Skew Hutton

En iyi kebap restoranı (Güney ve Doğu Londra)

• The Meze Bexleyheath

• Lahore Kebab House

• Cappadocia Restaurant

• Teras

• Efes Restaurant

• Istanbul Grill Restaurant

• Pivaz Restaurant Hackney

• Ambience Restaurant

• Mezzom South Woodford

• Nazar Restaurant

En iyi kebap restoranı (Kuzey ve Batı Londra)

• Testi

• Ali\'s Berlin Doner

• Diyarbakir Restaurant

• Selale Restaurant

• Kervan Sofrasi Restaurant

• Durum Restaurant Finchley

• Hala Restaurant

• UMUT 2000

• Devran Haringey

• Persian Kebab

Londra’da En iyi kebap dukkani

• Wallington Express

• Brothers Kebab

• Brothers Kebab & Fish Bar

• Greek On The Street

• Abra Kebabra

• The Best Kebab

• Planet Kebab

• The Best Turkish Kebab

• West Kebab

• Kebab Centre

• Pasha BBQ & Kebab

• Archway Kebab

İngiltere’de En iyi kebap dükkanı

• Hidden Gem Kebab House

• Torquay Charcoal Grill

• I am Döner

• Barbecue

• Kosta\'s Greek Deli

• Wood View fish bar & kebab house

• Kebab Kitchen

• Charleys Kebabs & Grill

• Armenian Kebab House

• Albany Grill

• Istanbul Grill / Woking

• Master Kebabs

Ingiltere’de En iyi kebap restoranı

• Turknaz Restaurant

• Shish Mediterranean Meze & Grill

• The Mad Turk

• Marmaris Kebab & Pizza Place

• Anatolia Turkish Cuisine

• A\'la Turka

• Elder and Wolf

• Istanbul BBQ

• Likya

• Meze Mangal

İskoçya’da En iyi kebap dükkanı/restoranı

• Javit\'s Gilmerton

• Alla Turca Turkish Restaurant - Grill & Meze Bar

• Turkish Carry Out

• Morello

• Dino Pizza & Kebab

• Dinos Pizza in Montrose

• Ada Restaurant

• Corfu Kebabs

• Verdo Turkish BBQ

Kuzey Irlanda’da En iyi kebap dükkanı/restoranı

• Chaska Enniskillen

• The Sphinx Glengormley

• The Sphinx Stranmillis

• Kebab House Ballyhackmore

• Lahore Kebab House

• Mitos\'s Kebab

Galler’de En iyi kebap dükkanı/restoranı

• Pasha Takeaway

• Golden BBQ

• Wales Kebab

• Mezza Luna

• Aydin\'s Eatery

• Bridge Kebabs

• Bella Bella Llangefni

• Mold Kebab Burger & Pizza House

• Troy

• Marco The Takeaway

En iyi ‘fine-dining’ restoran

• Lokanta

• Skewd Kitchen

• Tarshish Mediterranean Grill

• Veysos Brasserie

• Apadana Restaurant

• Havet Restaurant

• Kibele Restaurant

• Ishtar Restaurant

• Hazev Restaurant Canary Wharf

• Sheesh Restaurant

En iyi seyyar kebapçı

• Atalay\'s Kebab Van, Thame

• Diamond Kebab

• Hassan\'s

• Billericay Kebab Van

• George\'s Bodrum Kebab

• Mo\'s Best Kebab

Kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler

• Velis Doner Kebab Manufacturers Ltd

• Best Catering

• Ace 4 Kebabs

• Efes Navstar Ltd

• Capital Catering Equipment (Ozden Catering)Ba14 8bn

• Kral Catering

• Star Catering Supplies Ltd

• Prime Quality Foods

• J.J. Food Service

• Holland Bazaar