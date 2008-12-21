6 binli yılların takıları

Burdur ve çevresindeki kazılarda gün ışığına çıkarılan ve tarihi, milattan önce 6 binli yıllara dayanan takılar, Burdur Müzesi'nde sergilenecek.



Burdur Müzesi Müdürü Ali Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıların çağlar boyu sembol olarak kullanıldığını, boncuğun büyülü güçlere sahip olduğuna inanıldığını kaydetti.



Takıların, varlığını her kültürde devam ettirdiğini anlatan Ekinci, "Takılar kimi zaman dinsel anlam taşımış, kimi zaman süsleme amacıyla kullanılmış, kimi zaman zenginliği ve sosyal statüleri belirlemeye kadar insanın varoluşundan bu yana gizli gücünü devam ettirmiştir" dedi.



Ekinci, takıların kullanımındaki temel sebebin, insanın doğasındaki beğenilme ve süslenme dürtüsü olduğuna dikkati çekti. Takıların bu özelliklerini anlatabilmek için Burdur Müzesi'nde sergi düzenlediklerini belirten Ali Ekinci, serginin 23 Aralıkta Burdur Müzesi Konferans Salonu Fuayesi'nde açılacağını ifade etti.



Ekinci, sergide Burdur ve çevresindeki kazılarda gün ışığına çıkarılan ve milattan önce 6 binli yıllara dayanan takılar olduğunu belirterek, "Sergimizi ziyaret edenler, 8 bin yıllık takıları görebilecekler" diye konuştu.

