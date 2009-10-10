6 bin yıllık maden ocağı bulundu

Çorum'un Bayat ilçesinde bu yıl ilk kez yapılan arkeolojik kazılarda, Kalkolitik Çağa ait yaklaşık 6 bin yıllık bakır maden ocağı bulundu.



Bayat'ın Derektuğun köyünde bu yıl başlatılan kazı çalışmalarını yürüten Almanya Bochum Ruhr Üniversitesi Öğretim Üyesi Porf. Dr. Ünsal Yalçın, eylül ayının ilk haftası başlattıkları kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.



İstanbul ile Ankara üniversiteleri ile Almanya'daki bir üniversitenin öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik bir ekiple yaptıkları arkeolojik kazılarda 6 bin yıllık bakır madeni ocağı bulduklarını vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, maden ocağının Kalkolitik Çağ'a ait olduğunu söyledi.



Maden ocağında 20'ye yakın galeri bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın şunları kaydetti:



"Şu an bu galerilerin sadece 2'sine girebildik. Bu bölümlre define avcıları tarafından daha önce kazılmış durumda. Ve pek de bir şey bırakmamışlar. Bu yer altı madeninin bilinen en eski maden ocağı olduğunu, dünyaya bakırın o dönem itibariyle bu ocaklardan dağıtıldığını düşünüyoruz.



Doğada oluşan saf bakır dünyada en çok Anadolu'da bulunuyordu. Yapılan kazılarda elde edilen bilgilere göre taş devrinden maden devrine ilk buradan geçildiğini düşünüyoruz. Çünkü dünyada şimdiye kadar bulunan ilk maden işleme ocağı burası, insanlık tarihi bakırla ilk burada tanıştı."



Daha önce Avusturalya'daki bir bölgede yapılan bir kazı çalışmasında 2 bin 800 yıllık çıralara rastlandığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Burada bulduklarımız Avusturalya'dakinden daha da eski" dedi.