6 bin polisten haftalarca kaçan firari sonunda yakalandı

Japonya'da polis, güvenlik güçlerinden haftalar boyuna kaçışı tüm ülkenin medyadan takip ettiği garip bir hikâyeye dönüşen cezaevi firarisini sonunda yakaladı.

Daha önce "örnek bir mahkûm" diye tanımlanan Tatsuma Hirao, Imabari kentindeki açık cezaevinden kaçmıştı.

Hirao firardayken bir araba çaldı, ancak arabanın sahibine bir özür notu bırakarak, aracı ödünç aldığını ve zarar vermeyeceğini de söyledi.

Polis, Hirao'yu yakalamak için altı bin güvenlik görevlisi, köpekler, helikopterler ve insansız hava araçları kullandı.

Hirao'nun kaçışı, tek bir kişinin polisten haftalarca kaçabilmesi nedeniyle ülke genelinde büyük bir tartışma yarattı.

27 yaşındaki Hirao, en sonunda 50 kilometre uzaklıktaki Hiroşima kentindeki bir tren istasyonunda yakalandı.

Tehlikeli bir mahkûm olarak görülmeyen Hirao, mahkûmların duvar ya da çitlerin arkasına konulmadığı açık bir ceza evinde hırsızlık suçundan aldığı beş buçuk yıllık hapis cezasını yatıyordu.

Hirao 8 Nisan'da kaçıp, küçük Mukaişima adasında saklandı.

Sadece 22 bin kişinin yaşadığı, 57 kilometrekarelik ada aslında saklanmak için hiç de kolay bir yer değildi.

Ancak polisin helikopterlerle, özel eğitimli köpeklerle ve insansız hava araçlarıyla aradığı Hirao kaçmayı başardı.

Polis sadece, parmak izleri, Hirao'nun kaçarken çaldığı düşünülen çoraplar ve cep telefonları ve çöplerde yediklerini bulabildi.

Bir araba çaldığında da sahibine "Arabanı ödünç alıyorum ve asla zarar vermeyeceğim" yazılı bir not bıraktı.

Japon Adalet Bakanı, firarinin bu kadar uzun süre kaçabilmesi nedeniyle özür diledi.

Hirao'nun Mukaişima adasındaki, tepelik ve ormanlık alanlarda 1000 kadar boş yazlık bulunması sayesinde kaçabildiği belirtiliyor.

Polis yazlık evlere girebilmek için arama emri almayı başaramamıştı.

Hirao yakalandığında, polise yüzerek ana karaya dönmeyi başardığını söyledi.