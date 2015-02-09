6 bin nüfuslu belde 20 yıldır doktor bekliyor

Hakkari'nin 6 bin nüfuslu Durunkaya beldesi yaklaşık 20 yıldır doktor bekliyor. Şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıkta bulunan Durunkaya beldesinde 5 katlı sağlık ocağı ve aile sağlık evinde hemşire ve personel bulunmasına rağmen yaklaşık 20 yıldır doktor atanmadığı öğrenildi.



www.hakkariposta.com'un haberine göre, sağlık evine gelen hastalara görevli hemşirenin baktığını ve acil hastaların ambulansla kente sevk edildiğini ifade eden belde sakinleri, doktor atanmasını istediler.



Kış ortasında zor şartlar altında hastalarını şehre götürmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, “5 katlı binada sağlık ocağı ve aile sağlığı evi bulunuyor. Burada hemşire ve görevliler var. Bir de ambulans bulunuyor. Ancak buraya bir türlü doktor gönderilmiyor. Hastalarımızı sağlık ocağına götürüyoruz. Burada görevliler tarafından muayene edilerek, durumuna göre ambulansla şehre taşınıyor. Acil hastalarımız oluyor, zor şartlar altında şehre götürüyoruz. 6 bin nüfuslu beldemiz yaklaşık 20 yıldır doktor yolu bekliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan isteğimiz beldemize doktor gönderilmesidir” dediler.

'Doktorlar geçici görev yapıyor'

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise, atama yapılmasına rağmen doktorların beldeyi tercih etmediklerini belirttiler. Yetkililer, “Durankaya beldesinde 1 ebe, 1 hemşire, 1 ambulans ve personelimiz bulunuyor. Doktor atamaları yapılıyor, ancak kimse beldeyi tercih etmiyor. Talimat verdim, haftanın 3 günü doktor buradaki sağlık ocağında geçici olarak görev yapıyor. Buradaki ambulans ise eski olduğu için beldeye yeni bir ambulans vermeyi düşünüyoruz” dediler.