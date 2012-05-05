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Yaşam

6 bin metrelik Kur'an-ı Kerim yazılıyor

Irak'ta sıradışı bir çalışma yürütülüyor. Iraklı Hüseyin El Harsan, dünyanın en uzun Kur'an-ı Kerim'ini yazma çabasında

05 Mayıs 2012 12:13

Irak'ta, Kur’an-ı Kerim’in dünyadaki en uzun hali yazılıyor. 6 bin metre uzunluğunda olması planlanan Kur'an-ı Kerim'in, Guiness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedefleniyor.
 
Irak'ta sıradışı bir çalışma yürütülüyor. Iraklı Hüseyin El Harsan, dünyanın en uzun Kur'an-ı Kerim'ini yazma çabasında.

El Harsan, dev ahşap levha üzerine serili olan kağıda, Kur'an-ı Kerim'i hat yazısıyla yazıyor. 5 bin 500 ila 6 bin metre uzunluğunda olması planlanan Kur'an-ı Kerim için El Harsan, dizlerinin üstünde, kuş tüyü kalemle çalışıyor.


16 saat tezgah başında


Günde 16 saat tezgah başında geçiren El Harsan, boyun ve sırt ağrıları nedeniyle çalışma saatlerini azaltmak zorunda kaldığını söylüyor.

Genç sanatçının bu zorlu çalışmayla hedefi, Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak.

Dünyanın en uzun Kur'an-ı Kerim'i için şu ana kadar Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılmış değil.

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