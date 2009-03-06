6 bin meterede yaşam var

Amerikalı bilimciler, Güney Amerika'da 6 bin metre yükseklikteki And Dağlarında volkanik gazların mikrobik yaşamın gelişmesine yardımcı olduğunu keşfetti.



Dünyanın şimdiye dek bilinen en yüksekteki mikroskobik yaşamını keşfettiklerini açıklayan Colorado-Boulder Üniversitesinden araştırmacılar, bu mikrobik ekosistemin Socompa yanardağının püskürttüğü su buharı, karbondioksit metan ile beslendiğini ve burada kompleks mikroplar için sürdürülebilir bir ortam bulunduğunu belirtti.



Bunun bilim dünyası için yeni bir durum olduğunu kaydeden Profesör Steve Schmidt'e göre, Arjantin ile Şili arasındaki sınırda yer alan Socompa volkanının zirvesi, aynı Mars gezegeni gibi ince bir atmosfer, yoğun bir mor ötesi radyasyon ortamı ve çok sert iklim koşullarına sahip bulunuyor.



Araştırma, Applied and Environmental Microbiology dergisinin şubat sayısında yayımlandı.



