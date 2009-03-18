6 bin 500 öğretmen yarın atanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 6 bin 500 sözleşmeli öğretmen ataması yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törenle bilgisayar ortamında yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009-1 atama döneminde yaptığı atamalarda sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananlardan boşalan 6 bin 500 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamasını yarın yapıyor.
33 alanda 2007 ve 2008 KPSS 10 puan üstünlüğü esasına göre ilk defa görevlendirme biçimiyle alınacak sözleşmeli öğretmenlik için yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda tören düzenleniyor. Saat 10.00'da yapılacak törende atamalar bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Atanan öğretmenler, 20 Mart 2009 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine, kılavuzda istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurarak göreve başlayabilecekler.
Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracakların görevlendirilecekleri alanlar ve kontenjanları şöyle:
Beden Eğitimi 126
Bilişim Teknolojileri 212
Biyoloji 96
Coğrafya 166
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 52
Din Kültürü ve Ahlak Bil. 209
Elektrik Elektronik Tek1 37
Felsefe 65
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 380
Giyim Üretim Teknolojisi: 5
Görme Engelliler Snf. Öğr. 5
İHL Meslek Dersleri 30
İHL Meslek Arapça 7
İlköğretim Matematik Öğr. 354
İngilizce 786
İşitme Engelliler Sınıfı Öğr. 5
Kimya 51
Matematik 288
Muhasebe ve Finansman 17
Müzik 83
Okul Öncesi Öğretmenliği 404
Rehber Öğretmen 307
Resim-İş/Resim 55
Sağlık Bilgisi 1
Sınıf Öğretmenliği 1.545
Sosyal Bilgiler 190
Tarih 120
Teknoloji ve Tasarım 91
Tesisat Teknolojisi İklim. 4
Türk Dili ve Edebiyatı 424
Türkçe 291
Yiyecek İçecek Hizm. 3
Zihin Eng.Sınıfı Öğr. 91