6 bin 500 öğretmen yarın atanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 6 bin 500 sözleşmeli öğretmen ataması yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törenle bilgisayar ortamında yapılıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009-1 atama döneminde yaptığı atamalarda sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananlardan boşalan 6 bin 500 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamasını yarın yapıyor.



33 alanda 2007 ve 2008 KPSS 10 puan üstünlüğü esasına göre ilk defa görevlendirme biçimiyle alınacak sözleşmeli öğretmenlik için yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nda tören düzenleniyor. Saat 10.00'da yapılacak törende atamalar bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.



Atanan öğretmenler, 20 Mart 2009 tarihinden itibaren görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlüklerine, kılavuzda istenilen belgelerle birlikte bizzat başvurarak göreve başlayabilecekler.



Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracakların görevlendirilecekleri alanlar ve kontenjanları şöyle:



Beden Eğitimi 126

Bilişim Teknolojileri 212

Biyoloji 96

Coğrafya 166

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 52

Din Kültürü ve Ahlak Bil. 209

Elektrik Elektronik Tek1 37

Felsefe 65

Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 380

Giyim Üretim Teknolojisi: 5

Görme Engelliler Snf. Öğr. 5

İHL Meslek Dersleri 30

İHL Meslek Arapça 7

İlköğretim Matematik Öğr. 354

İngilizce 786

İşitme Engelliler Sınıfı Öğr. 5

Kimya 51

Matematik 288

Muhasebe ve Finansman 17

Müzik 83

Okul Öncesi Öğretmenliği 404

Rehber Öğretmen 307

Resim-İş/Resim 55

Sağlık Bilgisi 1

Sınıf Öğretmenliği 1.545

Sosyal Bilgiler 190

Tarih 120

Teknoloji ve Tasarım 91

Tesisat Teknolojisi İklim. 4

Türk Dili ve Edebiyatı 424

Türkçe 291

Yiyecek İçecek Hizm. 3

Zihin Eng.Sınıfı Öğr. 91



