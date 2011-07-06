T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 BİN 472 ÖĞRETMEN ATANDI ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 15:08

-6 BİN 472 ÖĞRETMEN ATANDI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 bin 575 boş kadroya başvuran adaylar arasından 6 bin 472 öğretmen atadı. Öğretmen atamaları elektronik ortamda, KPSS puan üstünlüğüne göre kurayla yapıldı. Kura sonucunda, 6 bin 575 kadro için başvuran toplam 36 bin 11 aday arasında 6 bin 472'si öğretmenliğe atandı. Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek. Atanan öğretmenler göreve 1 Eylül'de başlayacak. Boş kalan 103 kadro gelecek ay yapılacak atamalarda kullanılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24