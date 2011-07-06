-6 BİN 472 ÖĞRETMEN ATANDI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 bin 575 boş kadroya başvuran adaylar arasından 6 bin 472 öğretmen atadı. Öğretmen atamaları elektronik ortamda, KPSS puan üstünlüğüne göre kurayla yapıldı. Kura sonucunda, 6 bin 575 kadro için başvuran toplam 36 bin 11 aday arasında 6 bin 472'si öğretmenliğe atandı. Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek. Atanan öğretmenler göreve 1 Eylül'de başlayacak. Boş kalan 103 kadro gelecek ay yapılacak atamalarda kullanılacak.